Имя "Мисс Приморье" узнаем завтра

Завтра мы наконец-то узнаем, кто же станет победительницей "Мисс Приморье-2006".

Компетентному жюри предстоит нелегкая задача: выбрать ту единственную, которая будет представлять наше родное Приморье в Москве. (Кстати, в жюри будет представитель конкурса "Мисс Россия".) Приходите 19 мая в 19.00 в Fesco-hall и поддержите конкурсанток, насладившись великолепным шоу. Тем более что организаторы приготовили много сюрпризов. Кстати, имена победительниц в номинациях "Мисс Интернет" и "Мисс SMS Приморье" станут известны уже сегодня.

Спонсоры проекта - компания "Конус" и торговый комплекс "Центральный". Также помощь в проведении конкурса оказали: Maxi-m, салон красоты "Новый стиль", салон свадебных платьев "Ренессанс", "Европа-стиль", рок- и джаз-клуб "Забриски Пойнт", ночной клуб "Скорпион", Yellow Submarine, Приморская краевая филармония.

Информационную поддержку конкурса осуществляют компании: ТНТ, МТВ, радиостанции "Квартал", "Динамит", "Русское радио", "Студия О'Кей", газеты "Золотой Рог", "АиФ-Приморье", "Антенна", "Комсомольская правда", "Владивосток", "Новости", интернет-ресурс "Прима-медиа". Организаторы конкурса - компания Red star и ТВ3 во Владивостоке.

Билеты приобретайте в кассах Fesco-hall. Справки по телефонам: 302-952 и 911-062.