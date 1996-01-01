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Сам себе скульптор

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кубок Дальнего Востока по бодифитнесу, разыгранный на чемпионате во Владивостоке, завоевала 28-летняя дебютантка Наталья БАРАННИК из клуба Hard man. В Мурманске прошел аналогичный чемпионат России, где Наталья заняла 4-е место.

В интервью "ЗР" чемпионка рассказала о "подводных камнях" профессионального спорта.

- Наталья, многие считают, что бодифитнес портит женскую фигуры. Девушки от таких тренировок становятся слишком мужественными... Ты так не считаешь?

- Красивые плечи, тонкая талия, подтянутый живот, упругие ягодицы, ноги идеальной формы, по-моему, от такой фигуры не отказался бы никто. Да, тело имеет легкий рельеф, но это лишь подчеркивает то, что человек занимается собой, посещает тренажерный зал и соблюдает диету. Совершенствовать свое тело можно до бесконечности. Если у кого-то и есть предел, то остановиться не поздно никогда.

- Что значит совершенное тело в бодифитнесе? Существуют какие-нибудь стандарты, как у моделей, - 90-60-90?

- Жестких стандартов нет. Прежде всего, это красивые, гармоничные пропорции тела. Если рассматривать этот спорт как соревновательный, то здесь оцениваются и артистизм, и наряды (купальники и туфли), и прическа, и макияж - в общем, весь образ в целом.

- Как быстро тебе удалось достичь стандартных пропорций? Ведь несмотря на дебют, ты сумела обойти профессионалов?

- Мне повезло с тренерами: Анастасией ГОНЧАРОВОЙ (вице-чемпионка Европы-2005) и Михаилом ПОГОДАЕВЫМ (призер кубка Европы-2005). Что касается подготовки к соревнованиям, то это отняло у меня много сил и энергии.

- Это означает усиленные тренировки на тренажерах?

- Не только. Помимо изнурительных тренировок, на каждом этапе подготовки существует своя диета. Для организма это стресс. Особенно тяжело было за неделю до соревнований. Белковая пища, минимум углеводов и запрет выпить хоть глоток воды (за двое суток до соревнований) оставили неизгладимый след в моей памяти.

- Наверное, очень сложно соблюдать такую диету?

- Если честно, то да. Особенно тяжело, когда вокруг все едят, а дома витает запах жареного мяса, в холодильнике лежат пирожные и творожные сырки, которые в моей семье любят. Как-то не спала до четырех утра, все думала о том, как это, должно быть, вкусно. Сдержалась. Если бы съела, то на следующий день при позировании - оно у меня было ежедневно - Настя сразу поинтересовалась бы, что же я такого съела, что у меня пропал рельеф на ногах. Стыдно было бы не только перед собой, но и перед тренерами, которые вложили в меня столько сил.

- Такой диетой себя истязают только профессионалы?

- В общем, можно сказать и так. Человеку, который занимается в спортзале для собственного удовольствия, необязательно придерживаться строгой диеты. Тут все очень индивидуально. Как правило, в этом вопросе необходимы рекомендации тренера.

- Сколько требуется денег в месяц для полноценного питания профессионального спортсмена?

- Белковая пища - мясо, желательно парное, куриные грудки, морепродукты - стоят недешево. А ведь кроме этого спортсмену необходимы и витамины, и препараты, помогающие поддерживать организм в тонусе.

- Бывают случаи, когда тебе намекают или прямо говорят, что твои мышцы перекачаны?

- Нет. В жизни я обычная девушка. Хотя, конечно, видно, что я занимаюсь спортом. Такого эффекта, как спортсменки выглядят на сцене, добиться не так-то просто, а форма держится два-три дня - многое зависит от того, что конкретно и сколько ты ешь после соревнований.

- Правда ли, что большинство девушек, занимающихся бодифитнесом, не спешат выходить замуж и заводить детей? Профессиональные спортсменки отодвигают семью на второй план?

- Нет, конечно. Хотя у всех по-разному.

- Ради чего все эти жертвы?

- Это выбор человека. Кому-то нравится лежать на диване, есть булочки, и его устраивает такая жизнь. Кто-то может, и недоволен, но не в силах перебороть лень, а кто-то не желает с этим мириться и идет в тренажерный зал, чтобы сделать свое тело привлекательным и здоровым.

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