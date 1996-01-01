Код Александра да Винчи

После выхода в свет книги Дэна БРАУНА "Код да Винчи" имя гения эпохи Возрождения вновь на слуху. Все в ожидании премьеры - фильм, поставленный по книге, ставшей бестселлером, открыл 59-й Каннский фестиваль. А с 18 мая фильм можно увидеть и во Владивостоке.

Ажиотаж вокруг темы настолько велик, что книгу перевели на 44 языка мира, и она входит в десятку бестселлеров в Великобритании, Франции, Италии, Бразилии. Ватикан даже поручил одному из своих архиепископов - Тарчизио БЕРТОНЕ разоблачить "опасную сказку":

Александр ЕФИМОВ, владивостокский архитектор, бизнесмен, владелец ресторанчика "La trattoria" к шуму вокруг имени Леонардо и автора бестселлера относится скептически. Он, скорее, буддист, чем христианин, но великого итальянца считает своим учителем.

Дух мастера

После того как Александр Геннадьевич лично смастерил по чертежам Леонардо да Винчи первый летательный аппарат, а было это еще в двадцать лет, друзья в шутку окрестили его Александром да Винчи. Прошло еще двадцать лет. За это время изменилось многое: место жительства, круг общения, сфера деятельности, но дух мастера остался неизменным. "В буддизме есть одно утверждение, согласно которому никого и ничему выучить нельзя. Человек сам может чему-то выучиться, а потом сказать, что моим учителем был такой-то, - говорит Александр Ефимов. - Я старался, копировал, изобретал. Приближал эпоху Возрождения к современности, как когда-то Леонардо своими работами приближал свое время к нашему".

Под низким потолком ресторанчика "La trattoria" замерли сконструированные Александром Ефимовым модели летательных аппаратов да Винчи в натуральную величину: махолет, крылья Амура, крылья Икара... Опираясь на описания мастера XV века, мастер из ХХ1 повторил и способы изготовления, и рекомендуемый материал. Например, чтобы нужным образом выгнуть крылья, ель вымачивается в воде. Правда, для облегчения конструкции тонко выделанную кожу пришлось заменить парусиной.

Честно признаюсь, копии моделей завораживают воображение, но вот в воздух чудо-аппараты не поднялись. Может быть, потому (и этой точки зрения старается придерживаться сам Александр), что мастера эпохи Возрождения часто намеренно допускали ошибки в чертежах: не хотели, чтобы кто-то другой повторил их творения, тем самым оставив их на старости лет без куска хлеба. Есть и другая версия. Летательные аппараты Леонардо да Винчи не только никогда не летали, но и не были изготовлены. Во всяком случае, большинство из них.

Издательство "Просвещение" в 2000 г. выпустило книгу дневниковых записей Леонардо и его учения о живописи. Проследив по коротким заметкам жизненный путь мастера, мало кто из наших современников решится упрекнуть художника в непостоянстве. Не позволяет пиетет перед именем. Но все же многогранность таланта - живопись, архитектура, анатомия, медицина, естествознание - действительно не позволяла мастеру довести многие свои начинания до конца. Его, судя по запискам, увлекал сам замысел.

Буддист и байкер

Александру Геннадьевичу порой ставят в вину разбросанность в увлечениях. Он и архитектор (генеральный директор архитектурно-строительной компании Hunters, лично разрабатывающий дизайн помещений и проекты особняков), и художник (написал центральный эпизод картины "Битва при Ангиари" с копии Рубенса), и владелец цеха старинной мебели, и хозяин итальянского ресторана. А в душе - буддист и байкер.

"Человек должен быть многогранным, у него должно быть много увлечений. Просто на развитие всех не хватает времени. Я это понял, глядя на своего деда и отца, которые были мастерами на все руки. Настоящий мастер живет вне своего времени. Леонардо да Винчи никогда не был сверхобеспеченным человеком, он порой брал заказы и не доводил их до конца. Увлекался... Но его гений заложил основы всей эпохи Возрождения. Он был живым человеком. И я живой!", - такой эмоциональный и философски наполненный спич произнес Александр Ефимов на вечере "Клуба эксклюзивных встреч" в библиотеке имени Горького. Послушать его, посмотреть на живописные работы и оценить одну из самых маленьких моделей летательных аппаратов "Крылья Амура" собралась свободная от дел интеллигенция Владивостока и студенты. Бизнесменов не было, навидались материализованных чудес далекой эпохи, дегустируя итальянскую пасту в ресторане Ефимова. Такое положение вещей можно отнести и к "невидимой личной драме автора". Заказчики не всегда могут в полной мере оценить его работу, а способные составить верное суждение не могут сделать заказ...

"Был в русской истории момент, когда люди определенного круга хорошо разбирались в живописи, играли на музыкальных инструментах и говорили на нескольких иностранных языках. Хотелось бы увидеть его возвращение, - ностальгирует необычный бизнесмен, - больше было бы понимающих клиентов. Да и жизнь была бы интереснее".