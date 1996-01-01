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Спортивная набережная: Все будет как на картинке!
Строители появились в районе Спортивной набережной Владивостока около двух месяцев назад. Тогда и начались работы по генеральной реконструкции прямого участка пляжа и примыкающей к нему территории от фонтана до основания мола, на котором базируются катера и яхты.
Стоит отметить, что реконструкция затеяна не как очередная приборка или кампания по "наведению глянца", а для того, чтобы капитально, на долгие годы выполнить удачный ландшафтный проект. Для этого, прежде чем приступить к работам, были получены все необходимые разрешения, проведены обязательные экспертизы, и в том числе экологические.
Взяться за эту серьезную социальную задачу городские власти предложили инвестиционно-строительной компании "ДИНАС", которая уже давно занимается строительством во Владивостоке. Авторами разработки стали специалисты "ТИХАС проекта" и ООО "АРМ". Генподряд ведет компания ООО "Владстройтур".
За минувшее с начала реконструкции время поднялась опорная стенка новой набережной, на ней появились цветочники, в которых уже есть зелень - кустарники и саженцы деревьев, на берег завезли свежий речной песок. То есть полдела уже сделано. Мы наблюдали, как строители занимались зарегулированием канализационного стока, укладывали трубы, "рубили" торговые павильоны и небольшое летнее кафе. И делали это, не отвлекаясь на перекуры. Кроме того, продолжаются дальнейшее озеленение, подготовка под облицовку бетонных поверхностей, прокладка коммуникаций и другие работы.
- Все будет красиво, как на картинке, - сказал нам заместитель управляющего компании ООО "Владстройтур" Алексей БОГОМАЗ. - Как и прежде, останется проезд для машин. Появятся мраморный тротуар, декоративные фонари и скамейки. Мрамором также будет облицована стенка набережной и цветочники. Все это в едином стиле, который хорошо гармонирует с другими участками Спортивной гавани.
Планируется, что набережная Спортивной гавани станет шире. И в самом ее центре будет располагаться красиво оформленный выход на пляж. А вот в отношении морского фонтана строители настроены критически: считают, что его следует убрать подальше. Иначе зелень на берегу может погибнуть. Как это уже было с деревьями, которые не вынесли постоянной мороси морской воды. Во всяком случае, письмо на эту тему они уже направили в городскую администрацию.
В конечном итоге желание городских и краевых властей, губернатора края, чтобы рейтинг Спортивной гавани среди владивостокцев поднялся, должно осуществиться. Она должна также подтвердить свой статус визитной карточки города и цивилизованного места отдыха, стать одной из самых красивых морских набережных страны.
Спортивная гавань будет доступна для горожан круглосуточно. А поддерживать чистоту и порядок также круглые сутки будет созданная для этой цели новая управляющая компания.
Открыть обновленную набережную планируется накануне Дня города. Но на этом дело не закончится. В будущем году капитальная реконструкция затронет территорию Спортивной гавани в районе фонтана.
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