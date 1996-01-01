Наш мусор виден из космоса

Памятник погибшим в Русско-японской войне 1905 г., юбилей русского флота и мусор в Амурском заливе стали основными темами для обсуждения на заседании Владивостокского морского совета.

Проект памятного знака, посвященного воинам, погибшим в Русско-японской войне более 100 лет назад, был рассмотрен на очередном заседании Владивостокского морского собрания. Памятник представляет собой крест, сделанный из разорванной корабельной брони. На одной его половине будут русские слова, на другой - японские иероглифы. Мемориал скульптора Алексея БОКИЯ предполагается установить на одном из Цусимских островов в конце сентября, о чем ведутся переговоры с правительством Японии.

Морское собрание под председательством вице-адмирала в отставке Бориса ПРИХОДЬКО приняло обращение к министру обороны Сергею ИВАНОВУ с предложением организовать поход военных кораблей к западному побережью США в честь 275-летия русского флота.

19 мая в Доме офицеров флота состоится торжественное собрание, посвященное этой дате, а 20 мая начнется крестный ход. Обеспокоено собрание тем, что в сквере на Дальзаводской во время реконструкции были закрыты брусчаткой захоронения воинов, и теперь вечный сон героев нарушается шумно отдыхающими горожанами.

С серьезным вопросом выступила группа ученых, в числе которых - профессор Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. Они озабочены большим количеством бытового мусора в водах Амурского залива. Его огромный "хвост" виден даже на фотографиях из космоса. Многолетние накопления бытовых отходов - острая экологическая проблема островных территорий.

В ДВГУ и ДВГТУ разработаны технологии переработки отходов. В результате получаются полезные продукты: порошки для цементных конструкций, адсорбенты, моторное топливо. Такая установка может быть спроектирована на базе грузового автомобиля.

Стоимость мобильной установки не более 5 млн руб. Морское собрание приняло обращение к властям города и края поддержать проект ученых и выделить на него средства.