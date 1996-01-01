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Кто получит стипендию от мэрии?
Администрация Владивостока намерена продолжить программу материальной поддержки студентов. Наиболее прилежным и инициативным студентам решено выплачивать стипендию в размере от 500 до 1000 руб., однако критерии определения самых достойных студентов вызвали недоумение ряда депутатов городской думы.
Как заявила на заседании муниципального парламента в пятницу начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Владивостока Ирина КИМ, на сегодня в городе только на очных отделениях обучается порядка 60 тыс. студентов, для многих из которых дополнительные денежные выплаты будут совсем не лишними.
Правда, не все депутаты разделяют критерии администрации в материальном стимулировании. К примеру, депутат Галина МЕДВЕДЕВА поделилась с коллегами рассказом о недавней церемонии вручения стипендий. Оказалось, что подавляющее большинство стипендиатов являлись активистами молодежных организаций "Золотая молодежь Приморья", "Наша страна" и "Молодая гвардия". Впрочем, беспокойство Галины Михайловны можно объяснить ее принадлежностью к другой партии - "Свобода и народовластие". Другие депутаты выразили беспокойство относительно намерения некоторых разработчиков положения о стипендиях исключить из критериев оценки студентов успеваемость. Как заверила ответственный чиновник городской администрации, от подобного намерения все же решено отказаться.
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