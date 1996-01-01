Холодный душ заказывали?

Вчерашнее утро население Владивостока встретило проклятиями в адрес городских и энергетических властей. Отсутствие горячей воды в кранах и невозможность принять душ как нельзя лучше испортили настроение горожанам.

Каждый год мы лелеем надежду, что с окончанием отопительного сезона они забудут отключить нам горячую воду, и каждый год обманываемся. Прямо сезон "сурка". И ведь живем в информационный век - что на мэрию, что на энергетиков работают немалочисленные пресс-службы, но никому из них и в голову не пришло заранее объявить о предстоящих гидравлических испытаниях и отключении в связи с этим горячего водоснабжения.

В пресс-службе "Дальэнерго" только в понедельник утром, после звонка корреспондента "ЗР", с удивлением узнали, что глава администрации Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ в постановлении об окончании отопительного сезона предписал энергетикам провести испытания сетей. После этого на интернет-сайте ОАО "Дальэнерго" появилось сообщение, что на магистральных тепловых сетях от ТЭЦ-1, ЦПВБ, ТЦ "Северная", ТЦ-2Р с 15 мая по 5 июня будут проводиться гидравлические испытания с отключением горячего водоснабжения у потребителей Советского, Первореченского, Фрунзенского и частично Ленинского районов.