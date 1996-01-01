Япония совершила транспортную революцию

Идущие впереди планеты всей японцы совершили очередную революцию в области общественного транспорта. Представьте себе: едете вы в поезде, едете, а потом вагоны расходятся и следуют в разные пункты назначения, как обычные маршрутки. Инженеры надеются, что новым видом транспорта пассажиры смогут воспользоваться уже в этом году.

Транспортные средства "двойного действия" - это модифицированные микроавтобусы, соединенные вместе, как вагоны поезда. Они бегут по железнодорожным линиям вместе, а затем в течение минуты отделяются друг от друга и становятся обычными микроавтобусами. Создатели таких чудо-поездов уверены, что совершили революцию в общественном транспорте.

Эксплуатировать новое транспортное средство, цена которого составляет 40 млн иен, обойдется государству гораздо дешевле, чем прокладывать соединительные железнодорожные пути. Кроме того, не рассчитанные на большое количество пассажиров микроавтобусы удобны в тех районах, где проживает немного людей. Первоначальные издержки составляют приблизительно 1/7 стоимости поезда, а топливо - только четверть. Техническая новинка уже вызвала ажиотаж в Японии, а также привлекла внимание других стран, например Словакии.

Следует отметить, что идея создания подобных поездов не нова. Еще в 1932 г. в Англии пытались придумать автомобиль, который смог бы передвигаться и по рельсам. А затем попытки сотворить "вездеходную" машину предпринимались в 1940 г. в Японии. В 1962 г. японцы снова попытались воплотить эту идею, но безуспешно. Проблема заключалась в том, что процесс перехода от одного типа движения к другому занимал слишком много времени, к тому же резиновые шины автомобилей не выдерживали передвижения по рельсам.

Теперь разработчики преодолели главную трудность: резиновые колеса автомобиля заменяются на стальные рельсы в течение минуты и могут набирать скорость на путях до 75 км/час.

По мнению создателей, это транспортное средство по всем параметрам выгодно для государства. Решается вопрос, какую категорию прав должны иметь водители новых поездов.