Попасть на парад, состоявшийся 9 Мая в Хабаровске на площади Ленина, как обычно, удалось лишь избранным. Специально приглашенным ветеранам, чиновникам высшего звена и, разумеется, выступающим - военным, привезенным сюда со всего Дальнего Востока. Безопасность обеспечили почти как на Красной площади в Москве: милицейское оцепление выстроили за квартал от происходящего.

В свободном доступе для горожан оказались лишь прямая трансляция с места события по местному телевидению и военная техника: 33 машины расставили по улице Пушкина в два ряда. Поэтому дети быстро нашли себе развлечение, лазая по танкам. А увидеть ряды военных, одетых в красивую парадную форму, многие смогли, лишь когда колонны двинулись к площади Славы. Ветераны на "УАЗиках" - чтобы возложить цветы, а остальные пешком - для праздничного антуража.

Не обошелся праздник без традиционных песен-плясок, салюта и полевой кухни. Несмотря на все препятствия, вкус Победы должен был почувствовать каждый.