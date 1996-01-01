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Образование останется бесплатным
В России принята альтернативная программа модернизации системы образования. Авторами ее стали сторонники государственного бесплатного образования, заручившиеся поддержкой Госсовета, пишет "Газета.Ru".
Возможности принятия альтернативной программы модернизации образования предшествовала долгая борьба. По словам участников Всероссийского конгресса образовательного сообщества, в котором, по подсчетам устроителей, участвовало более тысячи человек со всей России, до сих пор государство только сокращало свое присутствие в образовании, и в первую очередь финансово. Положения, по их мнению, не изменили и недавние дополнительные вливания, в том числе за счет нацпроекта "Образование". Правда, в 2006 г. бюджет образования увеличился на 24%, признают они.
Однако бюджет страны в целом вырос на 40%, а значит, вопреки декларациям о превращении образования в государственный приоритет недофинансирование отрасли продолжается и даже нарастает. Следствием недостаточного бюджетного финансирования стал ускоренный рост платного сектора образования, отмечалось в выступлениях.
Виновником превращения образования в рыночную отрасль экономики движение "Образование для всех" считает Минобразнауки. На него же возлагается ответственность за "антисоциальную, элитарную направленность модернизации системы образования". В этом, по мнению сторонников движения, и заключается основной порок выбранного курса.
"Политика Министерства образования и науки перекрывает возможность использовать образование как социальный лифт вверх. При таком подходе он будет работать только вниз, а дети подземелий останутся детьми подземелий", - отметил бывший министр образования России Эдуард ДНЕПРОВ.
По его словам, "министерская" концепция преобладала до конца марта. Затем, как рассказал Эдуард Днепров, из Кремля, встревоженного возможностью социального взрыва, последовал сигнал, "что ситуацию пора менять". 24 марта состоялось повторное заседание Госсовета, посвященное образованию.
В конце апреля документы, принятые Госсоветом, были подписаны и направлены в качестве поручений в правительство. Таким образом, "курсу Минобрнауки на становление системы элитарного образования возник значительный противовес - демократический курс Госсовета", утверждает Эдуард Днепров. Одновременно, как оказалось, в дело вступил и уполномоченный по правам человека Владимир ЛУКИН.
Как рассказал участникам конгресса первый зампред думского комитета по образованию Олег СМОЛИН, "Лукин подписал спецдоклад о нарушениях прав граждан на получение образования и направил его президенту, в правительство и в Федеральное собрание". А это значит, что начала складываться коалиция сторонников выработки нового курса модернизации образования. В нее помимо традиционных оппозиционеров Минобрнауки вошли теперь и некоторые официальные структуры.
Стремясь сохранить наметившийся союз с ними, оппозиция готова частично смягчить свои требования. Прежде всего участники конгресса стали разводить понятия "государство" и "Минобрнауки". "Министерство не государство, а только ведомство, незаконно присвоившее себе роль государства", - подчеркивали участники конгресса.
И хотя в своих выступлениях многие из них отмечали, что в Минобрнауки должно прийти новое руководство, требование об отставке министра образования и науки Андрея ФУРСЕНКО в резолюцию конгресса не вошло. Главный акцент там сделан на конструктивной части - 12 базовых предложениях, которые, надеются разработчики, могут лечь в основу нового курса реформирования образования.
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