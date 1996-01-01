Минные поля капитана Макарова

Среди кораблей, чьи имена выбиты в камне на мемориале "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке, есть и Краснознаменный 275-й тральщик. Его экипаж участвовал в боевых действиях против Японии в 1945 году, а после войны еще долго обезвреживал мины в прибрежных водах Приморья. Командовал кораблем молодой офицер Георгий МАКАРОВ.

Выпускники 1941 года

Георгий Филиппович и поныне живет и здравствует во Владивостоке. Вспоминаю, как в майские дни прошлого года встретил его с супругой Александрой Павловной на улице Хабаровской: спешили ветераны в одну из школ города, чтобы получить медали в честь 60-летия Победы. Тогда же капитан 1 ранга в отставке Макаров побывал в ТОВМИ имени С.О. Макарова, где заместитель главномандующего ВМФ вручил ему почётную награду - медаль Адмирала Кузнецова.

В этом году накануне праздника Георгий Филиппович, увы, не собирается в родное училище, где вновь будут чествовать ветеранов войны. Здоровье уже не то.

...Он бережно перебирает фотографии военных лет. Вот экипаж тральщика, которым Макаров командовал в те годы. У каждого офицера на груди - боевые награды. А это сам корабль, на котором они бороздили морские просторы, обезвреживая мины. На другом снимке - его молодая жена, офицер медслужбы... В такие моменты, конечно же, память словно возвращает его, участника Великой Отечественной, в то далёкое лихолетье, когда приходилось рисковать жизнью, когда рядом погибали боевые товарищи.

- Память стала дрянь, - сетует Георгий Филиппович, - но иной раз по крупицам восстанавливаешь какие-то эпизоды из прожитого и словно оживают лица ребят, с которыми воевал, а позже, уже в мирное время, служил на флоте. Совсем немного нас осталось, выпускников ТОВВМУ 41-го года. Кто погиб, кто, увы, не дожил до нынешнего праздника. Знаю, двое в Москве живут, один в Питере, иногда созваниваемся, подбадриваем друг друга. Недавно вот порадовал меня своим звонком из Санкт-Петербурга Николай Андреевич ЕМЕЛЬЯНОВ, тоже капитан 1-го ранга в отставке. Поговорили о жизни, о детях, внуках, вспомнили о тех, кого уж нет рядом с нами. А на днях получил от него депешу: просит Николай прислать фото бюста адмирала Кузнецова, который был установлен в год 60-летия Победы в вестибюле нашего военно-морского института. Несмотря на преклонный возраст, мой однокашник занимается литературным творчеством; недавно прислал во Владивосток свою книгу о флоте, о наших выпускниках, передал ее в дар музею ТОВМИ имени С.О. Макарова.

У выпускников военно-морского училища лета 1941 года были самые радужные планы на дальнейшую самостоятельную жизнь. Кто-то рвался на Балтику, кто-то - на Север. Макаров получил распределение на Тихоокеанский флот. И война для него началась на несколько лет позже, чем для тех, кто оказался на западе.

- В августе 45-го корабли нашей бригады тралили фарватеры в море для прохода основных сил флота, - вспоминает ветеран. - Американцы додумались дней за десять до вступления Советского Союза в войну с Японией поставить именно на этом водном участке столько мин, что все и не охватишь! Словно вредительство какое... И действительно подрывались наши корабли. Командование флота сначала предполагало, что вражеские подлодки атакуют. Оказалось, союзники "помогают". Причем где американцы действовали, там их мин не было, а ближе к Сейсину, Расину, Гензану, куда шли советские корабли, обстановка складывалась крайне опасная. Бывало во время траления и наш экипаж цепляло осколками после взрыва; несколько матросов уберечь не удалось. Однажды навстречу выскочил японский морской охотник - обменялись выстрелами. На том и закончилось, поскольку мне приказали не преследовать врага. А был случай, когда уже у берега пацан-камикадзе швырнул гранату на тральщик. Хорошо, не долетела...

Поиски морского охотника

Однажды потребовалось выйти в открытое море на поиски большого морского охотника, на котором к родным берегам добирались десантники из отряда Героя Советского Союза Виктора ЛЕОНОВА. Оказывается, после взятия основными силами порта Гензана эта штурмовая рота села на трофейный корабль и - обратно, во Владивосток. Но японцы еще у причала сыпанули песка в подшипники главного двигателя, и на переходе морем дизель "сдох". Леоновцы по радиосвязи сообщили о случившемся в штаб флота. На поиски охотника ушел один тральщик, потом - другой, но... безуспешно...

- Не было точных координат затерявшегося в море корабля, - рассказывает Георгий Филиппович, - поэтому и мы, выйдя в заданный район, почти сутки искали его. Помогли погода и наш самый глазастый сигнальщик старшина 2 статьи ЛЕУШИН. То утро выдалось совершенно безоблачным, на море - легкая зыбь. Леушин, находясь в специальном "гнезде" на фок-мачте, заметил вдалеке какой-то блеск (это оказались стеклоиллюминаторы трофейного охотника) и сразу же указал в том направлении рукой. Вскоре наш тральщик сблизился с "японцем", взял его на буксир. Конечно, тут же накормили, обогрели ребят из отряда Леонова.

И сейчас, спустя десятилетия, бывалый моряк добрым словом отзывается о своем тральщике, который он с экипажем получал по ленд-лизу в США весной 1945-го. Более двух десятков "АМ" перегнали тогда с Аляски в главную базу ТОФ. Универсальные корабли с высокими мореходными качествами. Каждый вооружён 76-миллиметровой пушкой, двумя спаренными 40-мм орудиями, шестью 20-мм артустановками и пулемётами "Эрликон". Чтобы управлять американским тральщиком, Макаров, как и другие командиры кораблей вместе со своими экипажами, прошел двухмесячную спецподготовку на военной базе США, а потом уже на родине готовил к войне личный состав.

"Море было напичкано минами..."

- К сентябрю наша армия разгромила Квантунскую, - вспоминает Георгий Филиппович, - но для нашего соединения боевая работа продолжалась ещё два с лишним года. Море было напичкано минами. Перед военными моряками стояла задача обеспечить безопасность судоходства. В составе отрядов траления наш 275-й обошел все бухты от портов Северной Кореи до Советской Гавани и пролива Лаперуза, залив Владимир, южнее залива Петра Великого. Мы уничтожали минные поля, в том числе и выставленные нами перед началом войны с японцами. Одних только новейших по тому времени американских донных мин было вытралено около тридцати!

За эту опасную работу большинство членов макаровского экипажа получили боевые награды. У самого Георгия Филипповича на офицерской тужурке, которую он надевает по большим праздникам, - медаль "За отвагу", два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 2 степени.

Все тяготы непростой офицерской судьбы долгие годы с ним делила его верная половина - бывший военврач, офицер в отставке Александра Павловна. И сегодня она с улыбкой вспоминает, как познакомилась с будущим супругом на танцах в Доме офицеров флота. Танцевала-то с Колей Сурковым, штурманом тральщика, а вот сердце отдала Георгию. Когда расписались в загсе, жить было негде, выручил Иван ЛАВРЕЦОВ, командир электромеханической боевой части макаровского экипажа: потеснился, уступил одну из комнат в коммунальной квартире. Сколько с той поры воды утекло!?

- Вырастили сына и дочь, оба получили высшее образование, нашли свое место в жизни, не забывают родителей, - говорит Александра Павловна. - А Георгий отдал себя сполна флоту, мы им, конечно, гордимся.

Несомненно, гордится капитаном 1 ранга в отставке Георгием Макаровым и родной флот, на котором он начинал службу в грозовой 1941 год.