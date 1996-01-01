Майское расписание электропоездов изменится

В период майских праздников на Владивостокском отделении ДВЖД назначаются дополнительные электропоезда, а после праздников, из-за ремонта, часть электричек отменят, сообщает пресс-служба ВО ДВЖД.

8 и 9 мая 2006 г. будут введены дополнительные маршруты экспресса повышенной комфортности "Приморочка" № 809/810 сообщением Владивосток - Тихоокеанская - Владивосток. Отправление из Владивостока в 11:55, прибытие Находку на станцию Тихоокеанская в 15:45. Вечером из Находки электропоезд будет отправляться в 16:34 и прибывать во Владивосток в 20:26. Кроме того, маршрут электропоезда № 6301/6302, Владивостока - Угольная, с 29 апреля 2006 г. будет следовать до станции Кипарисово: № 6301 Владивосток - Кипарисово (07:25 - 09:00), № 6302 Кипарисово - Владивосток (09:20 - 10:56).

В то же время в связи с производством работ по капитальному ремонту и модернизации контактной сети на перегоне Океанская - Вторая Речка 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 и 30 мая 2006 г. отменяются следующие маршруты электропоездов: № 6313/6314 Владивосток - Надеждинская - Владивосток (из Владивостока в 12:05), № 6309/6310 Мыс Чуркин - Кипарисово - Владивосток (с мыса Чуркина в 09:29).