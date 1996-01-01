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Симфония изыска и респектабельности
Во Владивостоке можно встретить разные рестораны - высшего класса и демократичные, с громким именем и известные только в узких кругах. Но ресторанов исключительно высокой кухни, как и истинных гурманов, не так много. Но именно они - та вершина, на которую вольно или невольно ориентируется любой мастер кулинарного дела. Еще меньше заведений класса люкс, соответствующих этому статусу.
Ресторан "Клуб Монако", располагающийся в историческом центре Владивостока, - одно из немногих заведений, в течение года сумел завоевать репутацию респектабельного ресторана класса-премиум среди элитной публики не только Владивостока, но и за ее пределами. Благодаря грамотному стилю управления, первоклассному сервису, непринужденной обстановке и превосходной французской кухне, Юлия ЯРГУНИНА, владелица ресторана "Клуб Монако", смогла сделать то, что не под силу оказалось многим опытным рестораторам Владивостока, - поставить заведение на высокий уровень и суметь его удержать. Именно поэтому ресторан "Клуб Монако" привлекателен для представителей городской элиты, бизнесменов и удачливых предпринимателей.
В ресторане выверено все до мельчайших деталей. Дизайн интерьера выдержан в благородном классическом стиле, без пафосных декораций и эклектики, что выгодно подчеркивает вкус и статусность клуба. VIP-комната дает возможность уединения для приватной беседы или проведения вечера в узком кругу. Гармоничное сочетание настоящего камина (каминный зал) с дизайном помещения создает в ресторане уютную и теплую обстановку. Мягкая палитра стен, уютные посадочные места, приятная атмосфера, удобные кожаные кресла на веранде ресторана говорят об изысканных предпочтениях самой хозяйки. Ведь в проекте реализованы полностью творческие идеи г-жи Яргуниной.
Как театр начинается с вешалки, так ресторан начинается с кухни, и только с нее. Сыграть на вкусовых рецепторах клиента даже не ноктюрн или болеро, а симфонию - для шеф-повара задача куда более амбициозная и творческая, чем просто хорошо его накормить. Только в подобные редкие заведения приходят не есть, а вкушать, и не насыщаться, а изумляться. Особенно стоит отметить поистине французские блюда "фуа-гра с соусом из плодов маракуйи" или "запеченные лягушачьи лапки" с великолепным соусом "Лемон Грасс". Авторская работа шеф-повара ресторана "Клуба Монако" не оставит равнодушным самого привередливого гурмана.
Несомненно приятным моментом для мужчин будет широкий выбор сигар различных марок, которые находятся в специальном ящике - хьюмидоре. Поэтому все вкусовые качества и аромат сигары не теряют даже после долгого хранения.
Уникальным является изготовление конфет класса-премиум по французской технологии от повара-кондитера, где каждое произведение выполнено руками мастера. Набор включает в себя восемь эксклюзивных кондитерских изделий, вкус каждой конфеты индивидуален и приготовлен по французским рецептам высокой кухни. Поместив набор в фирменную упаковку от ресторана "Клуб Монако", конфеты класса-премиум станут достойным подарком к любому мероприятию.
Безупречная винная карта - одна из лучших во Владивостоке не вызывает сомнения в том, что ресторан достоин представлять французскую кухню. Для истинных ценителей разобраться в многообразии винных предложений не составит труда. У тех, кто не против встать в ряды поклонников Диониса, возможность сориентироваться в мире вин поможет сомелье ресторана "Клуб Монако".
Наличие винного погреба всегда считалось привилегией только лучших элитных ресторанов. И ресторан "Клуб Монако" не исключение. Все коллекции хранятся при необходимой температуре и влажности. Здесь представлена различная гамма вин Нового и Старого света. Конечно, самыми востребованными позициями как всегда остаются вина Бордо - Мутон Ротшильд, Лафит Ротшильд, Шато Марго, Сотерн и Петрюс, который является неотъемлемой частью каждого фешенебельного ресторана. Стоит отметить новое для винных гурманов Владивостока итальянское вино Сассикая. Оно менее известное, чем вина Франции, но по качеству, букету и аромату ни в чем не уступает.
Только в ресторане "Клуб Монако" подают артезианскую норвежскую воду одной из самых знаменитых мировых брендов VOSS. Ее эксклюзивность заключается не только в том, что она является водой звезд, политиков и бизнесменов, которую пьют Мадонна, Кайли Миноуг и Киану Ривз, но и в том, что вода компании VOSS - одна из самых экологически чистых природных продуктов. Вода VOSS разливается в специальные бутылки оригинального цилиндрического дизайна, приятные для глаза и прикосновения, разработанные известной компанией мировой марки Calvin Clein.
Кейтеринговое обслуживание ("catering") от ресторана "Клуб Монако" позволит прикоснуться к французской кухне, не находясь в самом заведении: выезд на место проведения банкета с личным персоналом от ресторана "Клуб Монако" (яхты, коттеджи, квартиры) и полной организацией мероприятия (шведский стол, индивидуальные заказы, романтический вечер). А введение бизнес-ланчей в меню ресторана "Клуб Монако" позволит деловым людям провести обеденное время в приятной обстановке с великолепным сервисом.
Владивосток, ул. Суханова, 1. Тел. (4232) 43-33-44.
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