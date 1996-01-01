Хабаровск готовится к Дню Победы

В городах и поселках Хабаровского края готовятся к торжествам, приуроченным к 61-й годовщине в Великой Отечественной войне. Как сообщает информационный портал "Восток России", на главной площади города уже прошли репетиции военного парада.

Вопросы организации праздничных мероприятий обсуждены на заседание оргкомитета по подготовке ко Дню Победы. "Адресная помощь должна дойти до каждого ветерана!" - это традиционный лозунг каждой годовщины. "В преддверие празднования все ветераны в районах должны получить бесплатные услуги по зубопротезированию и пройти необходимое медицинское обследование. Не забыть ветеранов и после Дня Победы", - сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Олег ЛЕХОВИЦЕР.

Главные праздничные мероприятия по традиции пройдут в Хабаровске. Они, по словам вице-мэра Валерия КАЗАЧЕНКО, не будут отличаться от прошлогодних. В 10 утра на главной площади дальневосточной столицы начнется праздничный парад, который плавно перейдет в торжественное шествие. В нем примут участие около полутора тысяч человек. Колонна пройдет от площади имени Ленина до мемориала Вечного огня, где состоится возложение венков. Первыми в колонне поедут ветераны, за ними пойдет оркестр. Правопорядок только в центральной части города будут обеспечивать более 800 сотрудников милиции. Особое внимание, по словам заместителя начальника краевого УВД Вячеслава КУПРИЯНОВА, уделят крышам домов, чтобы не повторилась история двухлетней давности. Тогда с одного из чердаков были сброшены листовки с фашистской пропагандой. Как и в прошлом году, на центральной улице 9 мая будет запрещена продажа спиртного.

Табу коснется и парковой зоны стадиона им. Ленина. В специальных палатках разрешено продавать только прохладительные напитки, мороженое, выпечку и воздушную кукурузу. Попал под запрет и шашлык. Праздник 9 Мая традиционно завершится салютом. Причем горожане смогут добраться из центра до дома поздним вечером на общественном транспорте. Администрации Хабаровска рекомендовано согласовать вопрос о работе автобусов, троллейбусов и трамваев до двух часов ночи.