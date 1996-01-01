В пригороде появится дендропарк

В селе Бычиха Хабаровского района 29 апреля состоялась акция "День земли", направленная на создание дендропарка "Содружество".

Как сообщила координатор проекта "Планирование развития села Бычиха" Людмила ПОКАЧАЛОВА, мероприятие прошло при поддержке Хабаровского института устойчивых сообществ и при финансировании Агентства США по международному развитию. Жители поселка собрались на месте строительства дендропарка для того, чтобы очистить территорию от мусора.