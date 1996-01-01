Рейнеке станет ближе

Вслед за возобновлением регулярного паромного сообщения с мысом Чуркина ООО "Мортранс" планирует открыть линию на о. Рейнеке.

Регулярные рейсы на отдаленный остров начнутся уже с 1 мая. Паром на острова Попова и Рейнеке будет отправляться от 36-го причала в 13 часов. После прибытия на остров Попова в 15.00 и 20-минутной стоянки судно возьмет курс на Рейнеке, куда прибудет в 4 часа дня. Обратный рейс во Владивосток намечен на 16.20