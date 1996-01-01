Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Крепитесь, люди! Скоро лето
У природы нет плохой погоды, но, к сожалению, снег в конце апреля наводит на грустные мысли и портит настроение.
В Приморском гидрометеорологическом центре сообщили, что апрельский снегопад- 2006 был еще не самый поздний. В 1986 году во Владивостоке снег выпадал и на 9 мая. Вообще же, холодная весна в Приморье случается раз в 5-6 лет. Низкие температуры нынешней весной вызвал холодный воздух, поступающий к нам со стороны Ледовитого океана. Перемещение воздушных масс с севера на юг и вызвало поздние снегопады.
"В начале мая в Приморье погода ожидается с переменной облачностью и нередкими осадками, но, к счастью, это будет уже не снег, а дождь. Предположительно, пройдут 2-3 ливня. Температура будет близка к среднемесячным: 5-10 градусов ночью ( в континентальной части возможны заморозки до -2 градусов). Днем температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов, в отдельные дни воздух прогреется до 23-28. А через полтора месяца в край придет сезон тайфунов с обильными осадками", - рассказал "ЗР" начальник пресс-центра Приморскгидромета Сергей СЛОБОДЧИКОВ.
По его словам, лето ожидается по-приморски переменчивое - погода будет неустойчивой, на побережье начало сезона будет туманным, в крае ожидаются более ясные и теплые дни.
Необычное явление, которое наблюдали горожане, когда во Владивостоке выпал снег розового цвета, синоптики связывают с пыльными бурями, бушующими в Монголии. Мельчайшие частицы песка смешались с облаками, из-за чего небо окрасилось в розовый цвет, а снег приобрел непривычный розовый оттенок.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин