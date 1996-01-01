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Крепитесь, люди! Скоро лето

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

У природы нет плохой погоды, но, к сожалению, снег в конце апреля наводит на грустные мысли и портит настроение.

В Приморском гидрометеорологическом центре сообщили, что апрельский снегопад- 2006 был еще не самый поздний. В 1986 году во Владивостоке снег выпадал и на 9 мая. Вообще же, холодная весна в Приморье случается раз в 5-6 лет. Низкие температуры нынешней весной вызвал холодный воздух, поступающий к нам со стороны Ледовитого океана. Перемещение воздушных масс с севера на юг и вызвало поздние снегопады.

"В начале мая в Приморье погода ожидается с переменной облачностью и нередкими осадками, но, к счастью, это будет уже не снег, а дождь. Предположительно, пройдут 2-3 ливня. Температура будет близка к среднемесячным: 5-10 градусов ночью ( в континентальной части возможны заморозки до -2 градусов). Днем температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов, в отдельные дни воздух прогреется до 23-28. А через полтора месяца в край придет сезон тайфунов с обильными осадками", - рассказал "ЗР" начальник пресс-центра Приморскгидромета Сергей СЛОБОДЧИКОВ.

По его словам, лето ожидается по-приморски переменчивое - погода будет неустойчивой, на побережье начало сезона будет туманным, в крае ожидаются более ясные и теплые дни.

Необычное явление, которое наблюдали горожане, когда во Владивостоке выпал снег розового цвета, синоптики связывают с пыльными бурями, бушующими в Монголии. Мельчайшие частицы песка смешались с облаками, из-за чего небо окрасилось в розовый цвет, а снег приобрел непривычный розовый оттенок.

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