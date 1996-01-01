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Что ожидает хабаровчан - мордобой и салют?
Грядущие майские праздники, как обычно, принесут нам не просто дополнительные выходные - хабаровские власти позаботились о традиционных праздничных мероприятиях. Площадь Ленина на это время станет центральной сценой, где на период праздников будут только успевать менять декорации и артистов.
На 1 Мая в центре Хабаровска планируется праздничная демонстрация. В комиссию по согласованию администрации города подано уже несколько заявок от различных партий и движений. Как удалось выяснить "ЗР", несколько тысяч человек претендуют на то, чтобы провести первомайский митинг на площади Ленина, причем в одно и то же время. Однако в мэрии опасаются, что среди партий, подавших заявки, есть люди несовместимые и совместный митинг может закончиться мордобоем.
Кроме того, 1 Мая планируется концертная программа лауреатов и дипломантов фестиваля "Студенческая весна -2006". Поэтому теперь в администрации решают, как распределить места и время между желающими встретить День весны и труда, чтобы никого не обидеть. Во Владивостоке приморским властям два года подряд удается собрать многотысячную колонну на первомайскую демонстрацию, пусть и добровольно-принудительно. Но в результате всем от этого только хорошо, никакого мордобоя.
Что касается празднования Дня Победы, то здесь все более определенно. Мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ уже утвердил план мероприятий. 6 мая в ОДОРА состоится городское торжественное собрание, а 8 мая в театре музыкальной комедии - краевой торжественный вечер, также посвященный Дню Победы. Основные праздничные мероприятия, разумеется, запланированы на 9 мая.
На площади Ленина пройдет парад войск хабаровского гарнизона, после которого начнется шествие горожан по центральным улицам до площади Славы, где состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню у подножия мемориального комплекса. Ветераны путь от одной площади к другой преодолеют на автобусе - возраст все-таки уже не для таких длительных прогулок.
Как сообщила "ЗР" заведующая сектором министерства культуры правительства Хабаровского края Ирина КУПЧЕНКО, свои сюрпризы готовят и в правительстве.
Так, с 15 до 18 часов на площади Ленина пройдут праздничные гуляния, затем до 20 часов - концерт с участием лучших творческих коллективов края. Закончится праздник традиционным салютом на городской набережной.
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