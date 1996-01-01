За счет населения "внутрянку" заменят на метапол

В Хабаровске при подготовке к следующему отопительному сезону планируется за счет платежей населения в 12 домах произвести комплексную замену внутридомовых инженерных систем на долговечные металлополимерные трубы, выполнить капитальный ремонт 21 километра теплотрасс.

Только из бюджета Хабаровска на капремонт и реконструкцию квартальных теплосетей планируется израсходовать 17,5 млн рублей. Как сообщили PrimaMedia в пресс-служба Хабаровска, намечено произвести капитальный ремонт оборудования 265 трансформаторных подстанций, а также в рамках реализации программы их реконструкции, рассчитанной до 2010 года, приступить к строительству трех новых муниципальных ТП. Это позволит снять ряд проблем, связанных с перегрузкой электросетей в центральной части города. К предстоящей зиме жилищники города намерены сдать по паспортам готовности 4209 жилых домов, промыть систему отопления в 3340 домах, подготовить 3900 элеваторных узлов, восстановить отопление в 428 подъездах домов и т. д. При этом общий объем капремонта на объектах ЖКХ составит 351 млн. руб.