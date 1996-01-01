Задерживать выплату алиментов станет накладно

Комитет Госдумы по делам женщин, семьи и детей предложил принять в первом чтении законопроект, увеличивающий штраф за несвоевременную уплату алиментов с 0,1% до 1% за каждый день просрочки.

Идея уже получила поддержку правительства, но при этом чиновники рекомендовали снизить размер неустойки, так как "подобных штрафных санкций российское законодательство не предусматривает даже в отношениях между предпринимателями, тем более невозможно ожидать таких выплат от физических лиц".

Напомним, что только в 2005 г. российские суды рассмотрели 84 тыс. дел о взыскании алиментов. Ежегодно к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты привлекаются около 25 тыс. должников.