Светлый праздник в непогоду

Пасхальные торжества даже в плохую погоду собрали большое количество горожан. Во Владивостоке основное пасхальное действо прошло на центральной площади в минувшее воскресенье. По окончании официальной части праздника всем желающим священнослужители раздавали освященные яйца.

Устроителями торжеств выступили администрация Владивостока и Владивостокская епархия Русской Православной Церкви, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Торжества начались с пасхальных песнопений, после чего к гостям со словами поздравлений обратились глава города Владимир НИКОЛАЕВ и архиепископ Владивостокский и Приморский ВЕНИАМИН. В Находке светлый христианский праздник открылся Пасхальным крестным ходом от Якорной площади до площади Муниципального центра культуры, сообщили в пресс-службе администрации Находкинского ГО. По окончании хода горожан ждали праздничные гуляния с концертом и угощениями на площади возле центра культуры. Здесь выступили церковные хоры, фольклорные ансамбли и другие творческие коллективы Находки.