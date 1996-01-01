"Быть моделью совсем не трудно..."

Как рассказала нам одна из девушек, позировавшая для корпоративного эротического календаря, после его выхода в свет в адрес моделей прозвучало немало восхищенных откликов.

Все модели работают в главном офисе компании, и клиентам невероятно приятно общаться с ними. Между прочим, именно девушки были инициаторами этого шага. Таким образом они отметили день рождения своей фирмы.

- Мы считаем, - говорит наша собеседница, - что само участие в проекте уже и было наградой. Это ведь дорогое удовольствие. И очень интересный опыт.

Оказывается, быть моделью эротического календаря не так уж трудно, если позируешь с настроением. Правда, было некоторое непонимание со стороны наших кавалеров, но, увидев конечный результат, они успокоились и, думаю, гордятся нашей смелостью и красотой.