www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Не поверил в удачу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Этот случай произошел несколько лет назад. За барной стойкой ресторана скучал скромного вида командировочный паренек. Неизвестно, что толкнуло его зайти в казино, но он приобрел при входе лаки чипы на сумму $ 50 и уселся за стол рулетки.

Прослушав краткий курс по правилам игры, без особого интереса он стал ставить по $10 на красное-черное. Выигравшую ставку и выплату не убирал, а оставлял на месте, выигрыш рос в арифметической прогрессии. Весь "цвет" перекочевал к игроку, а дилер оплачивал уже кешем по 25. Вместо радости у играющего на лице появилось недоумение. Он подозрительно начал посматривать на сотрудников казино, явно в чем то подозревая. Избавиться от денег у него не получалось, ставил по максимуму и выигрывал "в одни ворота".

Было видно, паренька выигрыш совсем не радовал, он весь сжался и начал судорожно кому-то звонить по сотовому. Рядом с ним играла жена одного из учредителей с подругами. Закончив "гонять пластмассу", девушки двинули все чипы дилеру, поблагодарив за игру. Парень понял: это все грандиозная постановка! Обреченно попросил объяснить правила игры в покер, нагрузил в карманы $10000 и побрел на покерок. Там он, очевидно, к большой радости, безжалостно начал проигрывать, ставя в "анте" по 200 и закрываясь на чем попало, прикупаясь в никуда. Менее чем через час он проиграл 8500 баксов. Видно было, что ему стало явно легче (да и игорному дому тоже). Паренек, наконец, дозвонился по сотовому, мило улыбнулся, спросил разрешение выйти на минутку, положил в карман полторы штуки и пулей вылетел из казино. Прошло несколько лет, а 15 чипов по 100 так и не вернулись в это казино.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru