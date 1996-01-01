Не поверил в удачу

Этот случай произошел несколько лет назад. За барной стойкой ресторана скучал скромного вида командировочный паренек. Неизвестно, что толкнуло его зайти в казино, но он приобрел при входе лаки чипы на сумму $ 50 и уселся за стол рулетки.

Прослушав краткий курс по правилам игры, без особого интереса он стал ставить по $10 на красное-черное. Выигравшую ставку и выплату не убирал, а оставлял на месте, выигрыш рос в арифметической прогрессии. Весь "цвет" перекочевал к игроку, а дилер оплачивал уже кешем по 25. Вместо радости у играющего на лице появилось недоумение. Он подозрительно начал посматривать на сотрудников казино, явно в чем то подозревая. Избавиться от денег у него не получалось, ставил по максимуму и выигрывал "в одни ворота".

Было видно, паренька выигрыш совсем не радовал, он весь сжался и начал судорожно кому-то звонить по сотовому. Рядом с ним играла жена одного из учредителей с подругами. Закончив "гонять пластмассу", девушки двинули все чипы дилеру, поблагодарив за игру. Парень понял: это все грандиозная постановка! Обреченно попросил объяснить правила игры в покер, нагрузил в карманы $10000 и побрел на покерок. Там он, очевидно, к большой радости, безжалостно начал проигрывать, ставя в "анте" по 200 и закрываясь на чем попало, прикупаясь в никуда. Менее чем через час он проиграл 8500 баксов. Видно было, что ему стало явно легче (да и игорному дому тоже). Паренек, наконец, дозвонился по сотовому, мило улыбнулся, спросил разрешение выйти на минутку, положил в карман полторы штуки и пулей вылетел из казино. Прошло несколько лет, а 15 чипов по 100 так и не вернулись в это казино.