"Казино рассчитано на прибыль, а не на ее раздачу"

Сосредоточившись на игре, практически никто из игроков не задумывается о внутренней жизни казино и его атмосфере. А тех, кто задумывается, (читай - математические гении и аферисты), в игорный дом предпочитают не пускать.

Рассказать о скрытой от посетителей жизни казино корреспонденту "ЗР" согласился сотрудник одного из владивостокских игорных заведений Владимир КАЗАРАНОВ (фамилия изменена).

Бросил фишки - покажи ладони

Ближе всех к клиентам, конечно же, крупье, или дилер. Существуют специальные школы по подготовке крупье. Берут туда всех желающих от 18 лет и старше без какого-либо конкурсного отбора. Обучают абсолютно бесплатно и в некоторых школах даже предоставляют стипендию.

Ошибочно мнение о том, что в школе крупье преподают различные шулерские приемы, учат обманывать игроков. Более того, в казино не учат выигрывать, а лишь дают технику ведения игр, развивают коммуникабельность и математические способности.

Заработная плата в казино не такая космическая, как думают многие. Складывается она из оклада и чаевых: чем профессиональнее дилер, тем выше его заработок. Дилер 5-й категории получает (без штрафов) 5 тыс. руб. в месяц, а 1-й - минимум - 15 тыс.). Также предусмотрены премии, которые начисляются от доходов, принесенных за смену в банк казино.

В казино действует жесткая иерархия - низшее звено - дилеры, затем - питбоссы (менеджеры низшего звена), над питбоссами стоят менеджеры, затем старшие менеджеры, которые подчиняются генеральному менеджеру. Ну а там и до хозяина недалеко.

В каждом казино существует система штрафов и наказаний. Несмотря на то что дилеры приносят деньги в кассу, администрация казино перестраховывается и жестко контролирует соблюдение правил. Камеры следят буквально за каждым сантиметром зала. Действует целая система ограничений: у крупье все карманы на рубашке и брюках должны быть зашиты, руки дилера должны постоянно находиться на столе, и после каждого действия он обязан раскрыть и показать ладони.

Необходимо также следить за внешним видом, например, выход на работу небритым (для парней) и без макияжа (для девушек) считается грубым нарушением, за которое сразу выносят письменное предупреждение.

Клиенту больше не наливать

Работники казино обязаны уважительно относиться к клиентам. Те же, когда проиграют, в выражениях не стесняются: осыпают крупье бранью, а могут и пепельницей запустить...

В отличие от мужчин женщины ведут себя более цивилизованно и, оказавшись в проигрыше, не показывают на публике свой крутой нрав. Кстати, в казино женская "аудитория", как правило, немногочисленная.

"Как-то мне досталось тростью по голове от проигравшего господина лет 65, после чего у меня было легкое сотрясение. А нашим официанткам порой попадаются клиенты, которые на весь игорный дом могут потребовать интимной близости в самой грубой форме, - говорит Владимир. - В таких случаях менеджер просит клиента покинуть казино или дает указание персоналу: "Клиенту больше не наливать".

Естественно, в казино существует фейс-контроль, и некоторых людей, по определенным причинам, не допускают в игорный дом. Например, "игроманов" - больных людей, которые проигрывают все, а также людей с неустойчивой психикой, которые хоть однажды причиняли денежный ущерб казино или травму персоналу.

Сегодня ты при деньгах, завтра - банкрот

- Один мужчина ходил к нам каждый день довольно продолжительное время и постоянно проигрывал. В конце концов, спустив все деньги, он признал, что игра не для него, и исчез, - рассказывает Владимир. - Впрочем, много и таких, которые и выигрывают, и проигрывают часто, но ухитряются как-то балансировать на грани и даже иметь какую-то прибыль. Есть и такие, которым после крупных первоначальных успехов дальше не везет. Однако они, однажды соблазненные шальными деньгами, с упорством маньяков продолжают попытки отыграться. Игра непредсказуема, и в этом ее прелесть и опасность: сегодня ты при деньгах, а завтра - банкрот. Бывали такие люди, которые выигрывали полгода подряд, а потом за неделю прогорали.

Многие идут играть не для получения выигрыша, а для развлечения и поддержания статуса - раз играет, значит, есть на что. Бывают крупные выигрыши и, конечно, проигрыши. Обычно много выигрывают люди, которые ставят по-крупному ($5 тыс. и больше), причем деньги берут в кредит, закладывая имущество.

Для Владивостока крупный выигрыш считается от $60 тыс., причем такие случаи нередки и происходят 2-3 раза в неделю. Однако, продолжая играть после получения выигрыша, люди возвращают в казино, минимум, половину и только после этого уходят. Казино в случаях крупных выигрышей не предоставляет охрану, "счастливчик" обращается в охранное агентство и едет домой под прикрытием профессионалов.

Как правило, посетители казино держатся маленькими группками, и каждая из них предпочитает определенный вид игры: китайцы обожают рулетку и баккару, где играют не столько против дилера, сколько друг против друга. Кавказцы, самые эмоциональные игроки, постоянно сидят за "Блек Джеком", русские предпочитают игру в покер.

- Главное - не забывать, что казино рассчитано на получение прибыли, а не на ее раздачу, - предупреждает Владимир, поэтому, если кто-то думает, что в игорном доме можно мгновенно разбогатеть, сильно ошибается. Туда идут расслабиться, получить адреналин, а весомые спонтанные выигрыши очень редки.