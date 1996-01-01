Лицом Владивостока станет рыбный рынок?

Администрация Владивостока заявила о том, что в городе будет построен специализированный рыбный рынок.

По словам мэра Владимира Николаева, рыбная столица России просто обязана иметь у себя подобную торговую зону. "Это будет лицо города, - сказал мэр. - Администрация рассмотрит все поступающие от бизнеса предложения по проектированию и строительству рыбного рынка. Наши требования, чтобы площадь рынка была не менее 1000 кв. м. Возможно, что это будет не один рынок, а три специализированных торговых предприятия в разных районах города. Подобные рынки есть в Японии, Китае, Южной Корее. Они пользуются большой популярностью у потребителей и служат средством привлечения туристов".