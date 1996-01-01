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На Чуркин пошел "Муссон"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 15 апреля возобновлено прибрежное сообщение центра Владивостока с мысом Чуркина.

Теперь жители микрорайона смогут добираться до центра города на катере "Муссон", сообщила пресс-служба горадминистрации.

Пассажироперевозки по направлению "36-й причал - м. Чуркина" будет осуществляться по рабочим дням - с понедельника по пятницу, по 3 рейса утром и вечером. Учитывая, что в Первомайском районе проживает 158 тыс. человек, а вместимость судна составляет 200 пассажиров, выход "Муссона" на маршрут позволит отчасти решить транспортную проблему в часы пиковой нагрузки. Кроме того, компания "Мортранс", обеспечивающая прибрежные морские пассажирские перевозки в краевом центре, сообщила, что катер "Шторм", малый паром "Уссурийский залив" и два теплохода сейчас находятся в ремонте, но будут готовы к выходу на линии с о. Русский, Попова и Рейнеке в начале лета.

Время отправления с 36-го причала: утром - 7.15; 7.45; 8.15; вечером - 17.15; 17.45; 18.15.

Время отправления с м. Чуркина: утром - 7.30; 8.00; 8.30; вечером - 17.30; 18.00; 18.30.

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