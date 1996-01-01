В Хабаровске назван "Учитель года - 2006"

Итоги краевого конкурса "Учитель года- 2006" подведены в Хабаровске. Поздравить победителей в театр юного зрителя, где проводилось награждение, приехали министр образования края Людмила ОБУХОВА, депутаты Законодательной думы, спонсоры конкурса, творческие коллективы учебных заведений, представители общественности.

Победителем конкурса стала Анна ВЫДРЯ - учитель начальных классов хабаровского лицея "Ритм".

Вместе с дипломом ей вручили денежный приз в 30 тысяч рублей и подарок спонсоров - золотые часы. Всего в заключительном этапе конкурса, который проводится уже в семнадцатый раз, приняли участие 12 педагогов из семи муниципальных районов края.

Лауреатами конкурса стали Ольга ЛЕОНТЬЕВА и Светлана ГОРНОСТАЕВА, которые получили дипломы и денежные премии.

Всем участникам конкурса "Учитель года - 2006" многочисленные спонсоры вручили ценные подарки. Теперь учитель года Хабаровского края Анна Выдря примет участие в общероссийском конкурсе, который пройдет в Москве.