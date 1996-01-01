Мэр утвердил "огородные" льготы

Постановлением мэра Хабаровска утвержден порядок получения и финансирования адресной материальной помощи для частичной компенсации затрат по проезду на сезонном пригородном автотранспорте на садово-огородные участки с 1 мая по 31 октября.

Как сообщили пресс-службе хабаровской мэрии, средства на эти цели предусмотрены в бюджете города. На получение адресной помощи могут рассчитывать горожане, зарегистрированные по месту жительства или пребывания на территории Хабаровска и не имеющие в соответствии с федеральным и краевым законодательством льгот на проезд на пригородном автомобильном транспорте. Размер выплаты рассчитывается как разница между стоимостью поездки на пригородном автобусе и ценой билета в городском пассажирском автотранспорте. Льгота может быть предоставлена не более чем за 16 поездок в месяц.