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Коммунальные тарифы в очередной раз пересчитали

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Руководителей городов и поселков Хабаровского края вынудили уменьшить жилищно-коммунальные тарифы на основании требования комитета по ценам и тарифам краевого министерства ЖКХ. Комитет в свою очередь основывается на постановлении правительства, где обозначены предельные индексы. В частности, на прошлой неделе мэру дальневосточной столицы Александру СОКОЛОВУ пришлось в очередной раз утвердить новый уровень платежей для горожан.

Предельный индекс для Хабаровска постановлением губернатора был установлен в 18%. Городские власти рассчитывали, что эта цифра среднеарифметическая, и утверждали тарифы так, чтобы в среднем повышение было не более 18%. Однако когда квитанции с новыми тарифами уже были отпечатаны и разосланы людям, разразился скандал, в который вмешалась даже краевая прокуратура.

Сейчас уровень платежей граждан от экономически обоснованных затрат по содержанию и ремонту жилого помещения и предоставлению коммунальных услуг таков: 94% - за услуги по содержанию жилых помещений, кроме общежитий; 33% - за услуги по содержанию общежитий муниципального жилищного фонда. 100% составляет доля горожан при оплате текущего ремонта жилых помещений и 65% - в плате за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, не выбравших способ управления многоквартирным домом или не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в муниципальном жилищном фонде. В платеже за пользование жилым помещением (наем) доля населения составит 90%, а для проживающих в общежитиях - 53%. Что же касается размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, то здесь ряд показателей изменился в сторону уменьшения. Правда, только для жителей малоэтажных домов. Жителям домов высотой от 6 до 9 этажей и выше надо будет, как и прежде, платить 19,97 руб. (для собственников - 22,77 руб.) за содержание и ремонт в расчете на квадратный метр общей площади.

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Хабаровска, на вынужденном перерасчете муниципальные предприятия едва не разорились, потеряв около 149 млн руб. В то же время число жалоб на коммунальщиков со стороны горожан выросло в два раза.

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