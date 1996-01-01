Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Коммунальные тарифы в очередной раз пересчитали
Руководителей городов и поселков Хабаровского края вынудили уменьшить жилищно-коммунальные тарифы на основании требования комитета по ценам и тарифам краевого министерства ЖКХ. Комитет в свою очередь основывается на постановлении правительства, где обозначены предельные индексы. В частности, на прошлой неделе мэру дальневосточной столицы Александру СОКОЛОВУ пришлось в очередной раз утвердить новый уровень платежей для горожан.
Предельный индекс для Хабаровска постановлением губернатора был установлен в 18%. Городские власти рассчитывали, что эта цифра среднеарифметическая, и утверждали тарифы так, чтобы в среднем повышение было не более 18%. Однако когда квитанции с новыми тарифами уже были отпечатаны и разосланы людям, разразился скандал, в который вмешалась даже краевая прокуратура.
Сейчас уровень платежей граждан от экономически обоснованных затрат по содержанию и ремонту жилого помещения и предоставлению коммунальных услуг таков: 94% - за услуги по содержанию жилых помещений, кроме общежитий; 33% - за услуги по содержанию общежитий муниципального жилищного фонда. 100% составляет доля горожан при оплате текущего ремонта жилых помещений и 65% - в плате за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, не выбравших способ управления многоквартирным домом или не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в муниципальном жилищном фонде. В платеже за пользование жилым помещением (наем) доля населения составит 90%, а для проживающих в общежитиях - 53%. Что же касается размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, то здесь ряд показателей изменился в сторону уменьшения. Правда, только для жителей малоэтажных домов. Жителям домов высотой от 6 до 9 этажей и выше надо будет, как и прежде, платить 19,97 руб. (для собственников - 22,77 руб.) за содержание и ремонт в расчете на квадратный метр общей площади.
По информации управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Хабаровска, на вынужденном перерасчете муниципальные предприятия едва не разорились, потеряв около 149 млн руб. В то же время число жалоб на коммунальщиков со стороны горожан выросло в два раза.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы