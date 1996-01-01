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Первую очередь океанариума могут построить за 2 года
Затихший было проект строительства во Владивостоке океанариума федерального значения все- таки стартовал. Отмашку о начале работ дал управделами Президента РФ Владимир КОЖИН, посетивший краевую столицу с единственной целью - проверить ход подготовительных работ.
"Деньги на предпроектные работы уже перечислены, можно считать, что строительство уже началось. Мы планируем построить самый современный океанариум, аналогов которому нет не только в России", - заявил журналистам Владимир Кожин после осмотра будущей стройплощадки в бухте Патрокл. Ознакомительную экскурсию для него и местных руководителей проводил Андрей ПОПЛАВСКИЙ, директор ФГУП "Дирекция строительства Приморского океанариума" - организации, созданной в прошлом году специально для управления этим проектом.
По словам специалистов, начало финансирования задерживалось из-за процедуры передачи территории из военной в федеральную собственность. Не так давно она благополучно завершилась, и военные отдали бывший аэродром для гидросамолетов с прилегающими пляжами. Но вопрос перехода собственности до конца еще не решен, для строительства океанариума еще многое может понадобиться, например, котельная, которую планируют существенно модернизировать, и землеотвод под новую дорогу, поскольку существующая не отвечает необходимым требованиям.
Подготовительные строительные работы - расчистка территории и подготовка фундамента - должны начаться уже в июне этого года. Об этом было заявлено на совещании, которое провел управделами президента с губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ и представителями заинтересованных сторон. Помимо местных строителей, к этому проекту планируется привлечь новозеландских специалистов, которые участвовали в возведении подобных комплексов по всему миру. Но окончательное решение будет приниматься на тендере, который также должны объявить в начале лета.
Как доложил директор ФГУП Андрей Поплавский, строительство океанариума будет идти в три очереди. В первую очередь возведут здание океанариума и дельфинария, на втором этапе построят гостиницу и современный выставочный комплекс, последним появятся яхт-клуб и пирсы. Помимо этого большие надежды возлагаются на смежный проект строительства моста на остров Русский, по плану он должен будет начинаться между Морским кладбищем и местом, где будет построен океанариум. Таким образом рекреационные территории будут соединены в единый комплекс, что в конечном счете позволит выйти на планируемую посещаемость до 1 млн человек в год.
Финансирование строительства первой очереди комплекса "Приморский океанариум" будет вестись из федерального и краевого бюджетов. Фактически федеральный центр уже профинансировал проведение проектных работ. По предварительным оценкам, стоимость первой очереди комплекса составит не менее $110 млн, однако точная цифра станет известна, когда будет определен генеральный подрядчик строительства. По мнению участников совещания, завершить строительство первой очереди комплекса "Приморский океанариум" можно в июле 2008 г. Но для этого необходимо вести строительство в 3 смены, в каждой из которых будет работать по 700-800 специалистов.
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