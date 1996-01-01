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Высшее обрезание
Как стало известно "Газете.Ru", российские вузы ждет новый способ финансирования. Точнее, вузы останутся совсем без денег и без студентов, после чего закроются сами. Для этого придумали две программы - отобрать у госвузов частные доходы и финансировать из бюджета подушевым способом.
На прошлой неделе представители образовательного сообщества обсуждали на международной конференции "Модернизация экономики и государство" основные тенденции экономической реформы высшего образования. Как удалось выяснить "Газете.Ru", новые разработки Минфина и Минобрнауки приведут к резкому снижению поступающих в вузы и постепенному вымиранию большинства альма-матер.
Прежде всего Министерство образования и науки готовит программу о государственных именных финансовых обязательствах (ГИФО). Согласно новой разработке, государство планирует выделять бюджетные средства не учебным заведениям, как сейчас, а успешным ученикам. Есть, правда, один нюанс. Идея ГИФО была скомпрометирована в глазах общества еще во время своего первого пришествия в начале 2000-х. Поэтому в случае реализации проекта аббревиатуру ГИФО отбросят, а саму систему будут продвигать под названием "нормативно-подушного метода финансирования". Других отличий НПМФ от прежней схемы не просматривается. То есть "деньги будут следовать за студентом", а не "за учреждением". Причем уровень финансирования вуза будет напрямую зависеть от того, сколько туда поступило "отличников", а сколько "троечников".
Поступивший в вуз студент будет "стоить" от 700 до 14,5 тыс. руб. После поступления в вузы на основе данных о школьных аттестатах студентов государство подсчитает их общую стоимость и уже после этого будет выдавать вузу соответствующую сумму из казны.
Таким образом, по мнению разработчиков программы, в теории бюджетные деньги вместе с учеником пойдут в лучшие вузы, а псевдообразование "самовытеснится".
По мнению же специалистов, введение ГИФО неизбежно приведет к "существенному деформированию всей системы образования", а в сочетании с гонениями на популярные, но непрофильные специальности - к массовому закрытию бюджетных вузов. "В них просто не пойдут абитуриенты",- считают исследователи. Вместо обещанного дополнительного финансирования большинство вузов столкнется с разорением, а абитуриенты - с нарушением их конституционного права на равенство возможностей.
Для этой категории вузов, кстати, государство припасло еще один сюрприз. По данным Финансовой академии при Правительстве РФ, доля государственного финансирования в общем объеме бюджета госвузов уже сегодня снизилась до 50%. Оставшаяся половина - самостоятельно заработанные средства, которыми сейчас распоряжается сам вуз. Однако государство, наполовину финансируя вузы, решило отобрать у них вторую, частную половину, обезличив деньги и направив их в общий бюджет страны. Теоретически вузы могут надеяться, что после всех метаморфоз деньги когда-нибудь к ним вернутся. Но на практике это вряд ли произойдет, считают специалисты. Во всяком случае, по словам главы Минфина Алексея КУДРИНА, не в этом году точно. Более того, отобранные у вуза деньги будут еще и облагаться налогами. И немалыми: государство отменяет все налоговые льготы для образовательных учреждений, а значит, вузы начинают платить налоги наравне с остальными хозяйствующими субъектами.
Этими мерами, по словам завкафедрой Финансовой академии Елены Маркиной, государство пытается "простимулировать" переход вузов от нынешней бюджетной формы своего организационно-правового существования к новой - автономной (автономные учреждения или государственные и муниципальные автономные организации). У них в отличие от нынешних бюджетных вузов будет гораздо больше возможностей вести различную коммерческую деятельность. И в этом их суть.
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