www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Высшее обрезание

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как стало известно "Газете.Ru", российские вузы ждет новый способ финансирования. Точнее, вузы останутся совсем без денег и без студентов, после чего закроются сами. Для этого придумали две программы - отобрать у госвузов частные доходы и финансировать из бюджета подушевым способом.

На прошлой неделе представители образовательного сообщества обсуждали на международной конференции "Модернизация экономики и государство" основные тенденции экономической реформы высшего образования. Как удалось выяснить "Газете.Ru", новые разработки Минфина и Минобрнауки приведут к резкому снижению поступающих в вузы и постепенному вымиранию большинства альма-матер.

Прежде всего Министерство образования и науки готовит программу о государственных именных финансовых обязательствах (ГИФО). Согласно новой разработке, государство планирует выделять бюджетные средства не учебным заведениям, как сейчас, а успешным ученикам. Есть, правда, один нюанс. Идея ГИФО была скомпрометирована в глазах общества еще во время своего первого пришествия в начале 2000-х. Поэтому в случае реализации проекта аббревиатуру ГИФО отбросят, а саму систему будут продвигать под названием "нормативно-подушного метода финансирования". Других отличий НПМФ от прежней схемы не просматривается. То есть "деньги будут следовать за студентом", а не "за учреждением". Причем уровень финансирования вуза будет напрямую зависеть от того, сколько туда поступило "отличников", а сколько "троечников".

Поступивший в вуз студент будет "стоить" от 700 до 14,5 тыс. руб. После поступления в вузы на основе данных о школьных аттестатах студентов государство подсчитает их общую стоимость и уже после этого будет выдавать вузу соответствующую сумму из казны.

Таким образом, по мнению разработчиков программы, в теории бюджетные деньги вместе с учеником пойдут в лучшие вузы, а псевдообразование "самовытеснится".

По мнению же специалистов, введение ГИФО неизбежно приведет к "существенному деформированию всей системы образования", а в сочетании с гонениями на популярные, но непрофильные специальности - к массовому закрытию бюджетных вузов. "В них просто не пойдут абитуриенты",- считают исследователи. Вместо обещанного дополнительного финансирования большинство вузов столкнется с разорением, а абитуриенты - с нарушением их конституционного права на равенство возможностей.

Для этой категории вузов, кстати, государство припасло еще один сюрприз. По данным Финансовой академии при Правительстве РФ, доля государственного финансирования в общем объеме бюджета госвузов уже сегодня снизилась до 50%. Оставшаяся половина - самостоятельно заработанные средства, которыми сейчас распоряжается сам вуз. Однако государство, наполовину финансируя вузы, решило отобрать у них вторую, частную половину, обезличив деньги и направив их в общий бюджет страны. Теоретически вузы могут надеяться, что после всех метаморфоз деньги когда-нибудь к ним вернутся. Но на практике это вряд ли произойдет, считают специалисты. Во всяком случае, по словам главы Минфина Алексея КУДРИНА, не в этом году точно. Более того, отобранные у вуза деньги будут еще и облагаться налогами. И немалыми: государство отменяет все налоговые льготы для образовательных учреждений, а значит, вузы начинают платить налоги наравне с остальными хозяйствующими субъектами.

Этими мерами, по словам завкафедрой Финансовой академии Елены Маркиной, государство пытается "простимулировать" переход вузов от нынешней бюджетной формы своего организационно-правового существования к новой - автономной (автономные учреждения или государственные и муниципальные автономные организации). У них в отличие от нынешних бюджетных вузов будет гораздо больше возможностей вести различную коммерческую деятельность. И в этом их суть.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru