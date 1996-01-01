Известный российский путешественник Федор Конюхов добрался до Гренландии и начал подготовку к пересечению этого ледового острова на буере.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, всю команду капитана Конюхова, состоящую из семи человек, и 600 кг экспедиционного груза из Исландии в гренландский поселок Тусилак доставил самолет, арендованный в Рейкьявике. На льду Северного Ледовитого океана команда собрала буер, получивший название "Современная гуманитарная академия", после чего Федор приступил к ходовым испытаниям этого спортивного снаряда.

Пресс-служба путешественника сообщила, что тренировки на океанском льду продлятся два - три дня. Затем буер вместе с капитаном Конюховым вертолетом поднимут на ледовый купол Гренландии на высоту 1000 м. Пересечь остров Федор намерен по линии Северного полярного круга - это около 800 км.

Промчаться через Гренландию на буере Конюхов надеется за 15-20 дней.