К нам едет Кашпировский

Экстрасенс планирует посетить Приморский, Хабаровский края и Камчатскую область.

Во Владивостоке Анатолий КАШПИРОВСКИЙ появится 23 апреля. "Дальний Восток - это уникальное место. Я объездил много стран мира, но никогда не испытывал такой радости, как в 1971 г., когда я впервые посетил эти места", - вспоминает психотерапевт.

Кашпировский предполагает провести турне по дальневосточным городам с публичными выступлениями. Кстати, в последние годы известный экстрасенс больше стал уделять времени не публичным сеансам гипноза, а экологии и считает, что "промышленная грязь и отходы жизнедеятельности могут погубить человечество".