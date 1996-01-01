Ректору ТОГУ поставили двойку

С одной стороны, в крае кадровый голод. Не хватает рабочих и высококвалифицированных специалистов в машиностроении, металлургии, строительстве. Кроме того, отсутствуют специалисты по связи и телекоммуникациям, по нефтепереработке и газохимии. С другой стороны - количество учебных заведений и специальностей на территории края не сокращается, а растет. Что мешает профессиональным учебным заведениям готовить тех, кто требуется, и как ситуацию можно изменить, хотел услышать губернатор Виктор ИШАЕВ на очередном совете директоров.

Услышал не все. Охотнее собравшиеся говорили о проблемах, чем о путях решения. Готовить специалистов профессиональным учебным заведениям края, со слов краевого министра образования Людмилы ОБУХОВОЙ, мешает отсутствие отраслевого заказа, устаревшая материальная база и несоответствие образовательных программ требованиям лицензирования. Кроме того, непрестижно сегодня учиться на сварщика, потому что не только социальные условия отсутствуют, но и заработная плата предлагается низкая. Вузам, как следовало из слов Обуховой, также отсутствие краевого заказа не дает готовить востребованных профессионалов. Услышав об этом, Виктор Ишаев заметил, что заседания советов директоров как раз и проводятся с целью задать конкретные вопросы конкретным людям - руководителям предприятий, обозначить конкретные проблемы и предложить возможные пути решения. "Кто вам плотнее с предприятиями работать не дает?" - поинтересовался он у Людмилы Обуховой. "Если госзаказ по вузам в Москве формируется, езжайте туда и формируйте нужный заказ, - посоветовал ей губернатор. Говорите, что министерство природных ресурсов готовит программу обеспечения отрасли кадрами. Выдающийся пример! Но если положительный опыт есть, то почему я ни документов, ни предложений по его распространению не вижу?"

Видимо, готовясь к своему выступлению и пропустив замечания Ишаева по первому докладу, ректор ТОГУ Сергей Иванченко заговорил о том же, за что несколькими минутами ранее досталось министру образования. А именно о необходимости формирования непрерывной программы подготовки кадров и взаимодействия вузов и предприятий. "Да что вы хотите от этой программы получить? - спросил Ишаев. - Сергей Николаевич, вы же грамотный человек и понимаете, что написано там будет одно - рекомендовать вузам и предприятиям организовать работу по обучению на договорной основе. Если вы ждете, что бюджет выделит средства на решение этих задач - не дождетесь". "Вот предприятия сидят здесь, обратитесь к ним пофамильно", - призвал он докладчика, видимо, сожалея о растрачиваемом впустую времени. Но докладчик на призывы не реагировал.

Тогда губернатор обратился к залу со словами о том, что хватит кивать на Федерацию. В крае обозначены приоритетные направления развития. Это нефть, нефтепереработка, газохимия, строительство. По ним и надо готовить специалистов. Кроме того, следует развивать сельское хозяйство, связь и телекоммуникации. На это ректор ТОГУ дал ответ, что специальность по подготовке инженеров нефтегазовой отрасли предположительно появится в университете в этом году. А что касается телекоммуникации и связи, то можно рассмотреть вопрос по открытию на базе университета филиала Новосибирского университета телекоммуникации и связи. "Сергей Николаевич, так с этого и надо было начинать", - обрадовался Ишаев. И сказал, что ставит докладчику за выступление "2 с плюсом". "Плюс" - за желание работать и менять ситуацию. "Двойка" - за исполнение.

Следующему выступающему - заместителю генерального директора по кадрам "Хабаровскэнерго" Евгению ЮДИНУ губернатор в ответ на жалобы по большой текучести молодых кадров указал на то, что за рубежом мощнейшие корпорации при оформлении на работу молодого специалиста дают ему и квартиру с рассрочкой, и автомобиль...

Завершился совет директоров конструктивно. "Жду от учебных заведений и предприятий серьезных, сбалансированных предложений, что должны делать органы власти, чтобы решить проблему нехватки кадров, - строго сказал Ишаев и предупредил: - Предложений не будет - результата не ждите".