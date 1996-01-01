Очередь за старостью

С момента передачи домов-интернатов для престарелых и инвалидов из рук муниципалитетов в ведение субъектов федерации очереди в эти учреждения заметно укоротились. Если еще в прошлом году люди могли ожидать очереди на поселение до 2 лет, а некоторые до этого момента и вовсе не доживали, то теперь время ожидания сократилось от 3 до 8 месяцев.

Порядок по-новому

Еще пару лет назад устроить родственника в муниципальный дом престарелых было достаточно сложно. Согласно внутренним документам, на роль "бесплатных" постояльцев этих учреждений годились только одинокие граждане, полностью или частично утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. На деле, по признанию некоторых сотрудников, одиноких стариков в домах-интернатах было от силы 20%. Родственники остальных договаривались с администрациями учреждений за отдельную плату в виде спонсорской помощи или что-то вроде того. Часто, согласно таким договоренностям, стариков сначала поселяли в дома-интернаты и только потом занимались оформлением документов.

Теперь, по словам начальника Управления социального обслуживания населения департамента социальной защиты населения администрации Приморского края Татьяны САЕНКО, все по-другому: "C 1 января 2006 г. мы приняли 73 муниципальных учреждения, т.к. по новому закону о местном самоуправлении функция социального обслуживания на муниципалитеты не возложена. В процессе этой реформы стало понятно: несмотря на то, что департамент осуществлял методическое руководство, проводил проверки и давал рекомендации, до сих пор нет никакого порядка в организации работы в муниципальных домах-интернатах.

Не соблюдалось даже федеральное законодательство. Уже сейчас мы все четко держим под контролем, начиная от штатного расписания, которое было разнородным при одинаковых типах учреждений, и заканчивая способами и условиями оказания социальных услуг".

Результаты реформы заметны уже сейчас. После формирования единой очереди значительно уменьшилось количество граждан, ожидающих поселения. До 1 января краевые дома работали с нагрузкой 105-110%, а муниципальные - 85%. В Приморье было два краевых дома-интерната - Седанкинский и Покровский. На поселение туда стекались заявления со всего края, людей ставили на очередь, а тем временем полупустой муниципальный дом, например, в Черниговском районе, не принимал людей из соседнего Кировского района. В настоящее время "очередники" распределяются между домами равномерно.

Досье До конца 2005 г. поселения в общие дома-интернаты ожидали 140-150 человек. Время ожидания составляло до 2 лет. Теперь число граждан, ожидающих поселения в дома-интернаты, составляет 88, время ожидания сократилось до 6-8 месяцев для общих категорий граждан, для льготных - до 3 месяцев. Очередь продвигается за счет естественной убыли.

Однако не обошлось и без минусов реформы. В основном, это проблемы организационного плана - в настоящее время требуется более тщательный сбор и контроль документов, и у сотрудников соцзащиты попросту увеличился объем бумажной работы. Но, как считает Татьяна Саенко, это оправдано: вольное отношение к домам-интернатам раньше приводило к разного рода нарушениям и к тому, что как у родственников, так и у самих граждан пожилого возраста появлялись иждивенческие настроения.

Цена постояльца

Впрочем, желание некоторых стариков попасть в дом-интернат порой оправдано: питание и уход в учреждениях в настоящее время вполне приемлемое. Содержание одного человека в доме-интернате в среднем обходится краевому бюджету от 6 до 10 тыс. руб. в месяц.

Поскольку краевой бюджет оплачивает только питание престарелых, за стационарное обслуживание они платят из своей пенсии до 75% от начисленной суммы. Эти деньги взимаются на приобретение продуктов питания, содержание мест жилого пользования, а также за дополнительное медицинское обслуживание.

Согласно законодательству, те, кто пенсию не получает, проживают в интернате бесплатно, но на сегодня таких нет. Расходование средств контролирует в том числе департамент финансов, а руководители учреждений составляют смету расходов. Внебюджетный фонд может пополняться также за счет подсобных хозяйств, которые есть во многих домах- интернатах, за счет благотворительных пожертвований, других источников, в том числе платных услуг в пределах тех целей и задач, для которых создано учреждение.

Досье До 1 января 2006 г. в ведении администрации Приморского края было 10 домов-интернатов общего и психоневрологического типов, теперь - 83 учреждения. Из них 7 психоневрологических. Вместимость домов-интернатов от 15 до 500 коек. Все деньги пенсионеров поступают на внебюджетный счет, открытый в Приморском казначействе.

Дом для долгожителя

Видимо, свои цели и задачи дома-интернаты выполняют настолько, что у их постояльцев резко начинает увеличиваться продолжительность жизни по сравнению с простыми пенсионерами. В 2004 г. в домах-интернатах Приморского края проводили анкетирование, по результатам которого средняя продолжительность жизни постояльцев составила 84(!) года.

Время от времени учреждения отмечают 100-летние юбилеи стариков. Последний такой случай был в сентябре прошлого года в доме-интернате на Седанке, где бабушка-юбиляр живет уже более 15 лет.

Если в домах-интернатах общего типа очередь хоть как-то продвигается за счет естественной убыли стариков, то очередь в психоневрологические интернаты с места сдвигается крайне медленно. Постояльцы туда заезжают еще в молодом возрасте и живут долго. Кроме того, смертность среди них в последнее время снижается. Таким образом, сегодня в очереди на поселение в эти дома стоят около 300 человек, и конца ее не предвидится еще много лет. В последнее время выписку путевок в интернаты психоневрологического типа вообще прекратили из-за того, что один из корпусов Раздольненского дома-интерната находится в аварийном состоянии и людей оттуда вынуждены были переселить в другие интернаты.