Эксперимент, да не наш

Пока Владивосток будоражат протестные действия, направленные на отмену Жилищного кодекса, жители Ангарска хорошо относятся к своим коммунальщикам и принимают гостей из других городов, чтобы познакомить их с опытом организации коммунального бизнеса. О своих впечатлениях от поездки "ЗР" рассказала директор ресурсно-экспертного центра "Властра" Людмила ДАВЫДЕНКО.

- Людмила Ивановна, и как же в Ангарске перевели систему ЖКХ на коммерческие рельсы?

- Этот эксперимент длился 3 года, и сегодня руководители администрации города говорят, что он был удачным и, главное, что городу решение проблем в этой сфере ни стоило ни копейки. Вначале в Ангарске была стандартная система управления этой сферой: мэр - зам мэра по ЖКХ - МУ служба заказчика - тресты и ЖЭКи - подрядчики. Идея двух людей, мэра Ангарска КАНУХИНА и руководителя жилищно-коммунального треста Владимира МУНТЯНА, трансформировала систему управления в двухуровневую: управляющая компания - управляющие домами (управдом). Поскольку эксперимент начался до введения Жилищного кодекса, в начало был положен договор между городом и ОАО "Дирекция Объединенных Строительных Трестов" (ДОСТ) сроком на 1 год. По договору трест получил контролирующие и координирующие полномочия управляющей компании за 10% от поступлений за коммунальные услуги, 90% платежей передавалось напрямую управдомам.

- На какие ресурсы они опирались, когда решили провести эксперимент?

- В структуре ДОСТа было несколько подразделений, ставших дочерними предприятиями: автотранспортное предприятие, ремонтно-строительная организация, имеющая деревообрабатывающий, металлообрабатывающий и слесарный цеха, а также служба комплектации. Стоит отметить, что во всех компаниях работают наемные директора, только 70% объема работ предоставляет ДОСТ, а остальные 30% они должны изыскивать сами. Кроме того, использование оптовых скидок делает выгодным приобретение материалов через единую службу комплектации.

- А кто стал управдомом? Что в себя включает это понятие?

- Управдомов выбирают на конкурсной основе, они работают на основе договоров, обслуживая от 7 до 16 домов. Это обязательно индивидуальные предприниматели с полным, а не ограниченным уровнем ответственности. Перед началом работы управдом и специалисты ДОСТа составляют "Акт состояния дома", в котором полностью указывается начальное состояние объекта управления. Работа управдома оценивается по динамике изменения состояния дома - ухудшается или улучшается его состояние по сравнению с начальным. Кроме того, при оценке работы управдома и подведении результатов учитываются количество и обоснованность жалоб от жильцов. Задача управдомов - профилактические мероприятия, что значительно дешевле, чем аварийный ремонт.

- Получается, что коммуналка в Ангарске полностью в руках управдомов?

- Вовсе нет, помимо управдомов, важные функции выполняют старшие по дому - с одной стороны они осуществляют контроль работы управдома, а с другой - ведут разъяснительную работу с должниками. Для стимулирования их деятельности за счет средств треста им предоставляется 50%-ная льгота при оплате коммунальных платежей. Из них образован Общественный совет самоуправления, на котором, помимо оценки текущей деятельности, решаются вопросы согласования капремонтов, благоустройства территории и др. Кстати, общее собрание дома принимает инвестиционную программу по капитальному ремонту за счет увеличения тарифов, и старшие по дому - главные организаторы таких собраний.

- Какие еще примеры успешной работы ангарских управдомов вы можете привести?

- Последнее нововведение - найм частных охранных компаний для контроля за правопорядком в период с 20 часов до 3 часов ночи. Затраты по этой статье добавили 15 руб. к общей квартплате, и решение по найму охраны принималось на общем собрании жильцов. Больная тема для всех городов - бомжи и подвалы, для ее решения в экспериментальных районах на подвалы установили металлические двери. Далее, через предписания пожарных, последовал запрет на кладовые в подвалах. Но поскольку продукты жителям держать где- то нужно - ввели типовые лари для хранения овощей и провели дезинфекцию.

- Можно ли судить о том, насколько оправдал себя этот эксперимент?

- Результаты не заставили себя ждать - население обрело веру в светлое будущее. По результатам анализа ангарского эксперимента в сфере ЖКХ на совещании у сибирского полпреда КВАШНИНА рекомендовано изучать и внедрять этот опыт в других регионах России. Председатель совета директоров РСП ОАО "ДОСТ", советник мэра Ангарского МО по вопросам ЖКХ Владимир Мунтян получил предложение внедрить данную систему в Новосибирске. Насколько мне известно, он уже приступил к этому, и что примечательно, если в Ангарске внедрение длилось 3 года, то в Новосибирске его предполагается осуществить за 6-7 месяцев. Оглядываясь на безуспешные попытки владивостокских управляющих компаний справиться с бесконечными авариями, остается только сожалеть, что эксперимент прошел не в нашем городе.