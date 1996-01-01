Любовь без границ, брак - по правилам

Любовь, как известно, не признает границ. Ни языковых, ни расовых, ни территориальных. Поэтому количество международных браков неуклонно растет.

Но, рано или поздно, романтика в отношениях заканчивается. Иногда это происходит мгновенно, при переезде в другую страну. И дело не в том, что внимательный жених превращается в мужа-деспота. Другая страна предлагает другие правила жизни. И это обязательно нужно учитывать тем, кто решается на брак с иностранцем.

Что нужно предусмотреть, чтобы международный брак признавался государствами обоих супругов, как регулируются семейные отношения в таком браке, - об этом рассказывает директор Института права ВГУЭС, доцент, к.ю.н. Светлана ЛИТВИНОВА:

- Необходимо понимать, что, вступая в брак с иностранцем и уезжая жить к нему на Родину, женщина (впрочем, это в полной мере относится и к мужчинам, женящимся на иностранках) попадает под двойную юрисдикцию: государства своего гражданства и страны, на территории которой проживает вместе с супругом. А потому должна будет исполнять законы обоих государств, которые порой противоречат друг другу. Проблема выбора права, которое в конкретной ситуации регулирует семейные отношения между гражданами разных государств, разрешается международным частным правом - коллизионными нормами. В каждой стране эти нормы свои, но могут быть унифицированы на уровне международных договоров. Что касается взаимоотношений России с Китаем, Южной Кореей и Японией (а именно с гражданами этих государств заключается больше всего браков на территории Приморья), то унифицированных коллизионных норм нет. И, прежде чем выйти замуж за гражданина одного из этих государств, нужно предусмотреть все возможные последствия, чтобы в случае чего не остаться в бесправном положении в чужой стране.

- Где должен быть заключен брак, чтобы он признавался в обоих государствах?

- На территории любой страны, даже той, гражданами которой не является ни один из супругов. При этом форма, порядок и условия заключения таких браков определяются законодательством государства, на территории которого происходит регистрация. Поэтому в России брак должен быть зарегистрирован в органах загса, а на территории иностранного государства (если этого требуют правила) может быть заключен в религиозной форме.

В соответствии с законодательством РФ условия вступления в брак иностранного лица определяются правом государства, гражданином которого он является. В то же время китайское правоопределение условий вступления в брак определяется местом регистрации брака. И если российский гражданин решит вступить в брак на территории КНР, то для него эти условия (в том числе и брачный возраст) будут определяться правом КНР. Поэтому, несмотря на то, что по российским законам брачный возраст наступает с 18 лет, на территории Китая женщина-гражданка РФ может вступить в брак только по достижении 20 лет, а мужчина - с 22 лет.

Кроме того, законодательство КНР запрещает вступать в брак с иностранцами китайским военнослужащим, сотрудникам дипломатических учреждений и служащим органов общественной безопасности. И даже если такой брак будет зарегистрирован на территории другого государства, он не будет признаваться в Китае.

Кстати, иностранные студенты учебных заведений КНР тоже не вправе в период обучения вступать в браки в Китае (кроме тех, кто обучается по послевузовским программам).

Немало ограничений возникает и в процессе семейной жизни. КНР, как известно, регулирует деторождение, поэтому парам, желающим родить ребенка на территории КНР, нужно получить специальное разрешение. А гражданские браки в Китае вообще не признаются, хотя внебрачные дети защищены законом: имеют все права на наследование, содержание и т.д.

- Главная рекомендация, которую вы даете нашим женщинам?

- Не менять своего гражданства, чтобы иметь право на защиту в России. В этом случае у женщины будет возможность расторгнуть брак на территории РФ, независимо от того, где он был заключен и в какой стране супруги проживают. Процедура будет осуществляться в соответствии с законами РФ. При этом, правда, возникает проблема подсудности, но она в каждом конкретном случае решается Верховным Судом РФ.

- А если брак расторгается в чужой стране?

- Это делается в соответствии с законодательством этого государства. Причем в Корее, например, суд может не разрешить развод, если обстоятельства, его вызывающие, не составляют должного основания по законам этой страны. Зато при расторжении брака в Китае у российских граждан есть положительные моменты. Там суд встает на сторону пострадавшей стороны, независимо от ее гражданства. Если супруга была домохозяйкой, воспитывала ребенка и нигде не работала, ей может быть назначено содержание, независимо от того, сколько лет ребенку и каково ее состояние здоровья.

Кстати, по китайскому праву полученное в наследство или подаренное одному из супругов имущество является совместной собственностью, если иное не оговорено в завещании или договоре дарения. Поэтому если родители русской невесты желают передать ей что-либо в личную собственность, необходимо выделить это отдельным пунктом в договоре дарения.

- С кем остается ребенок при разводе?

- В Китае суд принимает решение исходя из интересов ребенка. Если позволяет возраст, могут даже спросить его мнение. В Корее же при разводе ребенка всегда оставляют с отцом. Поэтому я бы рекомендовала сразу определиться с гражданством ребенка. Многое зависит от того, на территории какого государства появится он на свет.

Поэтому я не устаю повторять: прежде чем вступать в брак с гражданином другой страны, нужно ознакомиться с семейным правом этого государства, которое часто регулирует не только супружеские отношения, но и взаимосвязи с родителями и родственниками супруга. Большую роль играют особенности менталитета, часто влияющие на решение иностранного суда.

В Корее, например, родственные связи имеют огромное значение, и новоиспеченной жене придется к ним привыкать. (К молодой невестке до сих пор применима поговорка "Три года немая, три года глухая"). В Японии тоже, несмотря на провозглашенное равноправие полов, в семьях силен дух патриархата, и мужчины до сих пор подсознательно считают себя выше женщины...

Но, если вовремя обратиться к опытному юристу, можно найти решение многих проблем. Иногда оно может быть очень простым. В нашей практике был такой случай: российская студентка получала образование в Китае, влюбилась в однокурсника, забеременела, но по законам КНР не могла выйти за него замуж. Мы предложили заключить брак во Владивостоке, и, что самое главное, он действителен на территории Китая, поскольку заключен по законам места регистрации брака.

- То есть ваш институт готов давать подобные консультации?

- Конечно. Мы дадим разъяснения по семейному праву любой страны. На кафедре международного и зарубежного права работают грамотные и опытные юристы, которые помогут избежать негативных последствий в непредвиденных ситуациях.

Институт права ВГУЭС: Владивосток, ул. Гоголя, 41, тел. (4232) 404-063, 404-083.