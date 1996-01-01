Вот модный поворот!

Долой унисекс, да здравствует романтическая женственность! Сезон весна-лето - 2006 обещает быть ярким и гламурным. Консультанты модных магазинов рассказали корреспонденту "ДК" о главных тенденциях наступившего сезона.

Цветовая палитра европейских коллекций поражает своим многообразием. Розовый цвет, который был актуален прошлой весной, плавно перешел в сиреневый и фиолетовый: в моде демонический темно-лиловый атлас, чувственный сливовый бархат, дымчато-сиреневая органза...

Не менее популярны оттенки синего: голубой, лазурный, бирюзовый, цвет морской волны, темно-синий и, конечно, ультрамарин. В фаворе у европейских дизайнеров цвет бедра испуганной нимфы, создающий иллюзию наготы. Если же полутона вам не по душе, можете смело использовать яркие, насыщенные цвета: клубнично-красный, солнечно-желтый, изумрудно-зеленый. Наконец, в этом сезоне не обойтись без белого - соло и в сочетании с черным.

Основная тенденция сезона - многослойность и неоднозначность, умелое сочетание всевозможных цветов и фактур, различных по стилю изделий, дополненных оригинальной бижутерией и аксессуарами. Главное - не бояться рисковать, не сковывать себя стереотипами.

На первый план выходит женственность, но уже не агрессивная, а романтическая: ее воплощением станут рюши, кружева, жабо, изящная вышивка, отделка стразами, бирюзой, кораллами... Даже джинсы в этом сезоне богато декорируются гипюром, цветными принтами и заклепками. По-прежнему актуальны этнические мотивы - индийские, китайские и японские.

Утонченные приталенные силуэты - как женские, так и мужские - пройдут красной линией через весну и лето и получат дальнейшее развитие в осенне-зимнем сезоне. Свою стройность вы можете подчеркнуть атласной лентой, бархатным поясом или стильным ремешком. В моде неожиданно глубокие декольте, воротники-качели, воротники-банты, украшенные камеями.

По-прежнему актуальны платья: маленькие приталенные, платья-рубашки, минималистичные А-образного силуэта и многослойные из легких тканей. Еще один предмет, без которого летом-2006 никак не обойтись, - это шорты: льняные, атласные, джинсовые всевозможных оттенков и фасонов, и бермуды. В таком смелом наряде нынче можно появиться не только на пляже, но и в городе, на вечеринке.

Если обратиться к обуви, то наступивший сезон предлагает варианты на любой вкус - низкие квадратные каблучки соседствуют с изящными шпильками, острые носки - с закругленными, а среди материалов можно обнаружить и кожу крокодила, и бамбук, и парусину, и даже шкуру пони. В моду входят танкетки, платформы и "туфли гейши".

Для сильного пола этой весной дизайнеры приготовили шифоновые блузы а-ля Байрон, кружевные жабо, манжеты и прочие гламурные детали, которые станут прекрасным дополнением к обтягивающим брюкам со стрелками. В джинсовой моде по-прежнему актуальна "рванина". При этом не выходит из моды строгая мужская классика и простой хороший трикотаж.