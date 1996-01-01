Челночная Мекка

Китайский город Суйфэньхэ, или Сунька, как его ласково, по-свойски называют наши соотечественники, обосновался на юго-востоке провинции Хэйлунцзян. Судьба провинциального городка сделала крутой поворот в 1992 году, когда Госсовет КНР присвоил ему статус "открытого приграничного города-порта государственного уровня". Благодаря долларам и рублям российских "челноков", одноэтажная Сунька за несколько лет расстроилась и превратилась в город со 100-тысячным населением. По последним данным, ежегодный объем торговых сделок в Суйфэньхэ, заключаемых по линии приграничной торговли, составляет более 5 млрд юаней, или порядка 602 млн долларов!

На днях наш корреспондент вернулся из командировки в Мекку российских "челноков".

Товарищи! Будьте бдительны!

- Приобретая что-либо у частника, обращайте внимание на количество и качество товара. Они хоть и бьют себя в грудь: "Я честный продавец!", но если зазеваешься, кинут непременно, - наставляла нас сотрудник турфирмы на пути из Владивостока в Суйфэньхэ.

Китайцы - тонкие психологи, с ними надо держать ухо востро. Они за версту чуют, первый раз вы в Поднебесной или нет. Если жулик поймет, что вы - "первопроходец", то плакали ваши денежки... Так, дама из нашей группы, прогуливаясь вечером по Суньке, купила за 100 рублей у уличного торговца комплект полотенец. Они ей и даром были не нужны, но она клюнула на дешевизну. В России за эти же деньги можно купить одно или два небольших полотенца, а здесь отдавали десяток! И только в гостинице женщина обнаружила, что в пакете не хватает трех полотенец. И полотенца-то были чуть больше ладони, но претензии предъявить было некому. Торговец растворился во мраке ночи.

Меня попытались кинуть в гостинице во время обмена рублей на юани. Валютчик, он назвался Сашей, за пять тысяч "деревянных" давал 1400 юаней (1 тысяча рублей = 280 юаней). Сначала Саша попытался подсунуть вместо тысячи юаней девятьсот, небрежно бросив на стол пачку "пятидесяток". При этом четыре красных "сотни", как приманку, он держал в руках. Когда я потянулся за "полтинниками", чтобы их пересчитать, Саша еле заметным движением пальцев смахнул две купюры по 50 юаней в открытый ящик стола. Я попросил его вернуть деньги назад, что он и сделал, ничуть не смутившись. Я снова стал пересчитывать юани, и валютчик снова попытался смухлевать. Так повторилось еще пару раз. В конце концов Саша выложил-таки передо мной нужное количество юаней. Я взял деньги и только тогда, как и учила наш гид, отдал валютчику рубли!

...Суйфэньхэ - "город контрастов". Еще лет 12 назад тротуары Суньки тонули в грязи, и на них вместо асфальта лежали циновки, на которых отдыхали волы, калеки и попрошайки. Нищие здесь есть и сегодня. Один из них, классический "дервиш" с длинной бородой и холщевой сумкой, каждый день промышляет около ресторана "Максим". Однажды я хотел подать убогому милостыню. Один юань - не деньги. К моему порыву присоединилось еще несколько русских туристов. Но официантка попросила... не подавать старику. Из ее рассказа мы поняли, что "нищий" сказочно богат, что у него есть хороший дом, жена и ребенок. Оказалось, что секрет его обогащения прост...

- Один дает один юань, другой дает один юань, за день много юаней получается, - сказала девушка.

Не забудьте прихватить тапочки

В Суйфэньхэ 58 гостиниц. Качество проживания целиком зависит от вашего выбора и толщины кошелька. Можно поселиться в дешевом номере, без горячей воды, за 20 юаней в сутки. А можно - в люксе за 150-300 юаней, с горячей водой, телефоном и спутниковым телевидением...

Наша группа разместилась в гостинице, которая была частью многоэтажного универмага "Мир шуб и кожи". За проживание в 2-местных апартаментах с горячей водой и телевизором я выложил 80 юаней. То есть номер обошелся в 20 юаней за сутки - это около 70 рублей. Разве в России за такие смешные деньги можно где-нибудь устроиться на ночлег?

Когда я получил ключ от номера, первым делом сверил количество полотенец, наволочек, одеял и простыней, указанных в перечне на стене, с имеющимися в наличии. "Челноки" со стажем рассказывали, если этого сразу не сделать, то в день отъезда, в случае недостачи какой-либо вещи, китайцы возьмут с вас за нее втридорога.

В моей ванной валялись два грязных полотенца. На неоднократные просьбы их убрать куня-горничная не реагировала, а только улыбалась и кивала головой: "Холосо, холосо". На первый взгляд в номере было чисто. Но в углах комнаты, под кроватями, под столом и под тумбочкой помимо толстого слоя пыли валялись окурки, пивные пробки, засохшие апельсиновые корки, носовой платок... За четыре дня, что я жил в Суньке, номер ни разу не убирался!

Постель тоже была не первой свежести, я заметил на простыне волосы и какие-то желтые пятна. Куня постель поменяла, но только на моей кровати. Еще в России знающие люди советовали, что в китайских гостиницах, какого бы уровня они ни были, лучше спать в пижаме. Так как подхватить чесотку или еще какую-нибудь заразу здесь плевое дело.

Знакомая туристка из Находки, когда заселялась, попросила горничную принести свежее постельное белье, та искренне удивилась: "Зачем менять? Здесь ваши жили, русские!" Чтобы куня была посговорчивей, женщина презентовала прислуге пачку русского печенья.

Еще не так давно в гостиницах русским постояльцам выдавали одноразовые тапочки. Сейчас выдают резиновые сланцы. Наши острословы прозвали их метким словом "грибок". Так что, собираясь в Суньку, помимо пижамы не забудьте прихватить и тапочки.

"За стеклом" по-китайски

Огромное окно в моих "хоромах" выходило не на улицу, а в... коридор, аккурат на лифт. Из-за этого "ноу-хау" естественная вентиляция в номере отсутствовала. Слава богу, от нежелательных "ароматов" спасала вытяжка в туалете.

- А зачем форточка? Зато сквозняков не будет, - на хорошем русском успокоила меня горничная, когда я попросил номер с видом на улицу. Против ее железной логики не попрешь.

...Ранним утром меня разбудили курлыкающая китайская речь и смех. "Откуда взялись китайцы? Дверь же закрыта на ключ", - подумал я в полудреме. А когда открыл глаза, то увидел за окном двух китайцев. Они, показывая на меня пальцами, что-то оживленно обсуждали. Вот те раз! Вчера после обильного ужина с пивом я завалился спать и забыл задернуть шторы! А утром стал "героем" китайского реалити-шоу "За стеклом".

Удар по бюджету

На дорогах Суйфэньхэ, несмотря на отсутствие дорожных знаков, разметки и полицейских, нет ни пробок, ни ДТП. Россиян, привыкших к гаишникам под каждым кустом, это жутко удивляет. Кажется, что машины едут без соблюдения каких-либо правил. На самом деле все авто тащатся со скоростью не более 40 км/час, выдерживая безопасную дистанцию. Не наглеют даже хозяева "крутых" джипов и седанов, коих здесь предостаточно. Оно и понятно: "зебры" в Суйфэньхэ не прижились, а пешеходы - и китайцы, и русские - беспрестанно мельтешат перед капотом. Поэтому тревожные звуки автомобильных сигналов в Суньке не умолкают от рассвета до заката.

За четыре дня пребывания в Суйфэньхэ я лишь единожды наблюдал ДТП. Столкновение двух легковушек по российским меркам было копеечным, а здесь оно приравнивается к серьезному событию. Толпа зевак почти два часа топталась на морозе, дожидаясь развязки ЧП. Китайцам было интересно, кто заплатит за нанесенный ущерб. Особо азартные по этому поводу даже заключали пари. Ставка - 5 юаней. Дело в том, что в Поднебесной расходы по ДТП оплачивает не страховая компания, как в цивилизованных странах, а "виновник торжества". И, если учитывать, что заработки в КНР невелики, то даже мелкая авария может крепко ударить по семейному бюджету.

Красный цвет - радости нет

Сегодня на улицах Суньки можно встретить и джип made in USA, и 600-й "Мерседес", и разномастные "малолитражки", а также низкорослых монгольских лошадок, впряженных в огромные телеги, и даже велорикшу. Но более всего здесь ярко-красных такси. Это или KIA, или "Фольксвагены" китайской сборки. Китайцы утверждают, что такси в Суйфэньхэ гораздо больше, чем в Харбине или даже в Пекине. Если, конечно, сравнивать население этих городов в процентном соотношении.

По фэн-шую, красный цвет, цвет достатка, удачи и счастья. Но таксисту Вите, согласившемуся покатать меня по городу за 15 юаней, нет никакой радости от изобилия "кумачовых" машин.

- Такси много, мой денег мало, - говорит парень и перевода здесь не нужно. Конкуренция.

В Суньке за 5 юаней, а это почти 17 рублей, таксисты с радостью отвезут вас в любую точку города. Стоит лишь поднять вверх руку, и красное авто у ваших ног. Большинство таксистов по-русски знают всего несколько слов, но зато у каждого под рукой китайско-русский словарь. Жизнь заставляет учить "великий и могучий".

Витя за рулем такси третий год, у него KIA малинового цвета. Водить машину он научился в армии, там же худо-бедно освоил русский язык. В Суйфэньхэ перебрался из какой-то южной провинции, где, по его словам, работы совсем нет. На родине осталась семья: жена и 3-летняя дочь. Каждый месяц Витя посылает им материальную помощь, иногда до 500 юаней. Для китайца его социального уровня это большие деньги. Себе же он оставляет ровно столько, сколько необходимо для оплаты съемной комнаты, на питание и на содержание машины-кормилицы. Если повезет, то его выручка за смену может составить до 200 юаней, но для этого надо колесить буквально от рассвета до заката. Работает он, как и все его коллеги, практически без выходных.

Когда мы прощались, я презентовал моему знакомому три бутылки пива Black по 8 юаней за бутылку.

- Спасиба, корефана! - Витя был явно растроган. Он долго тряс мою руку.

Позже, я рассказал об этих встречах знакомому китайскому переводчику, кстати, члену компартии Китая. Он ничему не удивился и сказал, что "в Китае многие так живут". После чего я решился на "политическую провокацию".

- У руля Китая стоят коммунисты, как это было и при Мао ЦЗЕ ДУНЕ. Китай вырос под одними и теми же красными знаменами, пел одни и те же песни и читал одни и те же книги. Вас строем вели к общей цели, но сегодня каждый полагается только на себя. Почему так произошло?

Его ответ достоин Конфуция.

- Все правильно, - невозмутимо ответил переводчик. - Красные знамена и сегодня одни и те же, только знаменосцы сейчас другие. А в России разве не так?

Владивосток - Суйфэньхэ - Владивосток.