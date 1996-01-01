Шоу от шеф-повара

Дальневосточная Ассоциация рестораторов и отельеров и ресторанное агентство "Анонс" при информационной поддержке Издательской компании "Золотой Рог" с 26 по 31 марта проводит "Неделю ресторатора и отельера" во Владивостоке. Начался праздник с "Фестиваля вкуса" и знакомства с кухнями народов мира, а закончится Вторым Дальневосточным Конгрессом рестораторов и отельеров".

На празднике жизни место нашлось всем

Фестиваль вкуса был анонсирован как "самое вкусное событие года". Праздник состоялся, вам это подтвердит любой ребенок, научившийся самостоятельно готовить фруктовые завтраки на грушево-яблочной олимпиаде от USA и молочные коктейли по собственному рецепту от компании "Арго". В это время мамы изучали 12 новых рецептов приготовления картофеля фри на "Фри-фестивале" от AVIKO и 20 ресторанных кушаний из цыпленка на "Марафон-меню" от компании "Михайловский бройлер". Папы же могли самостоятельно сварить эспрессо в кофе-машине, а после подать супруге вместе с кусочком торта от сладкого королевства "Тортония". В общем, развлечений хватило всем.

Пот со лбов шеф-поваров тек в три ручья, и клоунские парики ведущих мини-фестивалей и марафонов съезжали набекрень. Презентационная работа для широкой публики требует спецподготовки и нелегко дается даже профессиональным шоуменам. Каждая из компаний-участниц "Фестиваля вкуса" - "Арго", "M.M.C coffee", "Aviko","Груши США", "Тортония", "Михайловский бройлер" преследовала свои цели. Для "M.M.C coffee" и "Aviko" важно было показать свою продуцию и научить ее правильно использовать в ежедневном меню. Кондитерский дом "Тортония" поставил своей задачей крепко связать положительные эмоции праздника с конкретным тортом компании. Для "Арго" и "Михайловского бройлера" это была демонстрация всевозможных необычных напитков и блюд из самых обычных, привычных продуктов.

Привычное и прозаичное превращали в чудо вкуса профессиональные повара таких ресторанов, как "Del Mar" и "Repablica", а также повар-разработчик продукции компании "Филимонов и сын". И поскольку не каждый хороший шеф-повар может выступить еще и в роли шоумена, к ним по всем правилам народных презентаций были приставлены ведущие из творческих театральных коллективов города. Разгуливавшие на этом празднике жизни "супер-груши" в человеческий рост и очаровательные цыпочки в мини-юбках помогали не комплексовать ни любителям поесть, ни сторонникам строгих диет.

Сказка как двигатель продаж

Примером удачной народной презентации первоначально элитного продукта может служить продвижение на широкий потребительский рынок кондитерского дома "Тортония". Его директор Олег ИГНАТЬЕВ в интервью "ЗР" признался, что сначала элитная кондитерская продукция была ориентирована на кафе и рестораны: "Здесь мы просто общаемся с потребителями, внедряем в их сознание эмоциональную связь: праздник - торт "Тортония. Сейчас мы со своей кондитерской продукцией вышли в торговые залы. Магазины - локомотив наших продаж, ведь не все посещают кофейни и рестораны, к тому же там ценник иной".

Сказка как двигатель продаж. Такой принцип продвижения своей продукции избрал кондитерский дом. У компании на "Фестивале вкуса" был один из самых запоминающихся визуальных рядов презентации. Король и королева, шут и менестрели, разодетые по моде мифического королевства, показали сцены придворной жизни. День в заморском королевстве начинается с дегустации шоколадного торта. Дети традицию оценили и, похоже, настроены на ее перенос в наши дни.

Компания "Михайловский бройлер" пригласила шеф-повара ресторана "Del Mar" Александра ИВАНОВА для придания возвышенно-изысканного вкуса обычному цыпленку. Начальник отдела маркетинга "Михайловского бройлера" Евгения ШУНДАРЕВА так пояснила ход творческой мысли: "Нам вообще приятно провести праздник в такой компании фирм-производителей. К тому же мы стараемся быть поближе к своим покупателям и рассказать как можно больше о своей продукции. Из нашего цыпленка можно приготовить кушанья ресторанного качества. Пока мы с вами беседуем, шеф-повар колдует над цыпленком с жареными грушами под фруктовым соусом. Звучит красиво, надо бы успеть попробовать".

Желающих продегустировать было так много, что цыпленка на всех не хватило. Кто не успел, пошли за замороженным полуфабрикатом в надежде повторить кулинарное чудо в домашних условиях.

Алина, промоакционер со стажем, бариста и актриса театра- студии "Кураж", в воскресенье работала на компанию "M.M.C coffee", помогала раскручивать для многих потребителей новые марки японского кофе. Под ее руководством прошли: праздник японского кофе, конкурс "народный кофе", мастер- класс и дегустация кофейных коктейлей. Под предлогом разглашения секретов кофейного мастерства она помогала народу пристраститься к своему любимому напитку. Как бариста бара гостиницы "Владивосток", она умеет подавать "эспрессо", "латте", "американо", "капучино". Работает всего месяц, но для фестивальной публики -настоящий дока: "Только профессионалы из числа владельцев кофеен и бариста умеют задавать точные вопросы и ждать на них содержательных ответов. Работа на простую публику строится на эмоциональных моментах: больше шоу-приемов, для привлечения интереса выбирается самое яркое и запоминающееся. Например, о кофе можно рассказать, что открыл этот напиток пастух из Эфиопии, а помогли ему в этом... козы.

Хлеба и зрелищ!

Как показала практика, за три дня работы Второго Приморского кулинарного фестиваля через морской вокзал (где осенью 2005 г. проходил фестиваль), прошло восемь с половиной тысяч человек. Несмотря на платный доступ и закрытые мероприятия, люди хотели посмотреть на работу шеф-поваров. Между тем фестиваль задумывался по принципу "профессионалы для профессионалов".

"Вот почему родилась идея сделать праздник для обычных людей: посетителей магазинов, которые приобретают те же самые продукты, но не знают, что из них можно приготовить самые изысканные блюда, - говорит Президент Дальневосточной Ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ. - Для примера возьмем картофель-фри. Не у всех дома есть фритюрницы, и не всем приходит в голову, что это можно сделать на обычной сковороде. Или такой продукт, как груши и яблоки: мы привыкли есть фрукты в "живом" виде. А что из них можно сварить фруктовый суп для детей, вам известно?"

Ожидания организаторов оправдались. Видела почтенных домохозяек, старательно записывающих в записные книжки рекомендации шеф-поваров...