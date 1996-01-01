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Вокруг света под парусами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Барк "Крузенштерн" в минувший вторник пришвартовался рядом c парусником "Паллада" у 33-го причала бухты Золотой Рог во Владивостоке.

Экипаж учебного парусного судна встретили курсанты "Дальрыбвтуза" и высокопоставленные лица края и ТОФа. Парусник принадлежит Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Калининграда. С курсантами из Калининграда и Санкт-Петербурга он в течение 14 месяцев совершает кругосветное плавание по маршруту легендарного российского мореплавателя Ивана КРУЗЕНШТЕРНА.

По старой морской традиции капитану парусника Олегу СЕДОВУ преподнесли хлеб с солью и жареного молочного поросенка. "Когда "Крузенштерн" 10 лет назад был во Владивостоке, тоже было прохладно. Мы рады, что посетили ваш город", - сказал Олег Седов. По словам капитана "Крузенштерна", кругосветка должна напомнить, "кто во время Второй мировой войны взял на себя самый большой груз и кто является победителем". На борту судна развернута фотовыставка.

Плавание проходит в рамках мероприятий по празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 200- летия первой российской кругосветной экспедиции. Второй этап кругосветки завершен во Владивостоке. За кормой у судна осталось 17 портов и 16 стран. Далее парусник отправится в Санкт-Петербург, где 7 августа закончит свой поход.

Во время пребывания во Владивостоке курсанты "Крузенштерна" посетят морские вузы города, примут участие в спортивных состязаниях с курсантами-дальневосточниками. По плану визита барк должен покинуть Владивосток 5 апреля. На его борту, помимо старого экипажа, в плавание отправятся 4 лучших курсанта из морских вузов Приморья - победители проекта "Паруса твоей мечты". Парусник возьмет курс на Гонконг.

Барк "Крузенштерн" будет открыт для свободного посещения всеми желающими 3 дня: 31 марта с 14 до 18 и 1-2 апреля с 10 до 17 часов.

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