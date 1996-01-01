В домах Комсомольска установят бесшумные лифты

16 новых лифтов появится в Комсомольске-на-Амуре в нынешнем году. Два вагона с оборудованием уже пришли в город, сейчас идёт подготовка его к монтажу. В ближайшее время подойдут ещё три вагона с новыми лифтовыми механизмами.

Всё оборудование приобретено на средства городского бюджета. Первые такие современные лифты появились в жилых домах Комсомольска-на-Амуре в минувшем году. Их главное преимущество перед старыми - бесшумность. Новые подъёмники изготовлены из металла, оснащены электроникой, удобны в эксплуатации.