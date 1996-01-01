Островитяне поговорили с "Мортрансом"

Похоже, что в сфере прибрежных пассажироперевозок наконец-то намечаются изменения к лучшему. По крайней мере, жителям островных территорий удалось рассказать о своих проблемах депутатам гордумы и курирующим этот вопрос чиновникам мэрии. На заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, где обсуждалась проблема с перевозками, присутствовал и руководитель "знаменитого" ООО "Мортранс" Владимир ВИКУЛОВ.

По словам островитян, даже существующее сейчас крайне неудобное расписание рейсов на острова на деле не соблюдается. В частности, на днях были объединены два рейса на остров Русский. В ответ на эти обвинения было заявлено, что за 3 месяца работы "Мортранса" подобное происходит впервые, а рейсы объединили из-за поломки парома "Уссурийский залив".

"Состояние флота просто ужасное: из 27 судов, осуществлявших перевозки в советское время, сегодня в строю только 2, суда постоянно ломаются, износ самого "нового" из них, парома "Бригадир Ришко", составляет около 85%", - прокомментировал ситуацию глава "Мортранса". Кроме того, ООО "Мортранс" - дотационное предприятие, целиком зависящие от городского бюджета. "На один заработанный нами рубль приходится 3 руб. субвенций", - объяснил пассажирам Владимир Викулов.

Однако жителям островов не легче от констатации этого факта, тем более, что, как выяснилось на заседании, для гарантированного попадания домой успеть на паром мало. Нужно ещё суметь добраться до своего поселка, а это в силу особенности рельефа местных дорог невероятно сложно. На острове, где сегодня проживает около 5 тыс. чел., всего 3 автобуса, которые постоянно ломаются.

На заседании обсуждалась и тема льгот на проезд постоянно проживающих на острове. Это особенно актуально в преддверии летнего сезона, когда туда направятся большие потоки отдыхающих. В итоге островитянам обещаны дополнительные рейсы и льготные месячные проездные на паромы и катера, а туристам - значительное подорожание билетов.