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Мост на остров Русский выйдет боком?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Для строительства моста на м. Чуркин длиной 1,6 тыс. метров и на о. Русский 2,5 тыс. м необходимо $5-10 млрд. Проведя простейший анализ по затратам и потенциальной окупаемости проектов строительства мостов, приходишь к выводу, что кроме популизма и растрачивания бюджетных средств никакой пользы мосты не принесут, считает О. КОБЗАРЬ, инженер-строитель мостов и тоннелей.

Мост на м. Чуркин сократит объезд на 10-18 км. Мостовые переходы подобного типа - не менее 6 полос движения и 2 пешеходных дорожек. Мост через пролив Босфор в г. Стамбуле с такими же габаритами пропускает 20 тыс. автомобилей в сутки. Чтобы добиться такой пропускной способности во Владивостоке либо придется расширять улицы города за счет изменения исторической планировки, либо использовать пропускную способность моста на 50%. Во всем мире из-за дороговизны эксплуатации проезд по таким сооружениям платный. К примеру, проезд через пролив Б. Бельт на Балтике для легковых авто стоит в пересчете 192 руб., для грузовых длиной до 10 м - 390 руб., свыше 10 м - 610 руб.

Сегодня "за так" отдавать миллиарды долларов не будут, а потребуют отдачи, да еще с процентами. Нетрудно подсчитать, что мост "Акаси" обошелся каждому жителю о. Хонсю в $100, а жителям Приморья переходы на м. Чуркин и о. Русский обойдутся в $2,5-5 тыс. на каждого налогоплательщика.

Кроме того, не стоит забывать, что такие стройки всегда привлекали мошенников, и если на Западе уже давно научились бороться с этим злом, то у нас - нет. Стоит вспомнить, какие крупные суммы "ушли" из бюджета края и г. Владивостока на "осуществление" строительства понтонного моста через бухту Золотой Рог, по задумке Виктора ЧЕРЕПКОВА, и проект канатной дороги "Альбатрос", которую продвигал Юрий КОПЫЛОВ.

Интересно, что подобные мошенничества всегда развиваются по одному сценарию. Этап первый - заинтересованные лица проводят опрос среди дворников, водителей, учителей, домохозяек и прочих "специалистов" на тему "как будет хорошо при наличии такого перехода". Все единогласно голосуют "за". Этап второй - выступают полуграмотные проектировщики и прочие "заслуженные строители", не построившие ни одного моста. На основании сомнительных расчетов они доказывают экономическую целесообразность перехода и его быструю окупаемость - бумага все стерпит. Этап третий - лоббируются чиновники и депутаты, которые включают в бюджет деньги на такое строительство. Этап четвертый - выделенные деньги тут же распределяются на пред-проектные работы между заинтересованными структурами. Этап пятый - выясняется что "проект" технически безграмотный, средств нужно в десятки, сотни раз больше, а так как таких денег нет, проект закрывается, но часть денег налогоплательщиков уже "ушла" на сторону.

Досье

О. Кобзарь, инженер-строитель мостов и тоннелей. В августе 1960 года прибыл во Владивосток на намечающееся строительство моста через бухту Золотой Рог. Участвовал в строительстве более 50 мостов и тоннелей.
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