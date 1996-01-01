АМЕРИКАНСКИЙ ДИПЛОМ: путевка в жизнь или причуда?

Нью-Йоркский университет не входит в "айве лигу" Америки, но именно ЭнВайЮ избрал своей генеральной линией прием иностранных студентов. Он принимает иностранных студентов больше, чем любое другое учебное заведение США. Если учесть, что с нашим аттестатом поступать в американский университет рано - нужно дорасти до 2 курса, как минимум. А значит, самое время подумать и о такой перспективе.

По разным данным, в Нью-Йоркском университете около 4000 русскоговорящих студентов. Много это или мало? Меньше, чем студентов из азиатских стран. Для сравнения, Китай посылает на учебу в США больше студентов, чем какая-либо другая страна - около 60 тысяч. Сразу за Китаем следует Индия - почти 55 тысяч студентов. Впервые эта страна обогнала Японию. Иностранные студенты приносят экономике США более 11 миллиардов долларов в год.

Так ли уж оно обязательно, это высшее образование?

Миф о том, что образование увеличивает заработок, все чаще опровергается как в Америке, так и в России. Подростки, у которых проявился талант к освоению компьютеров, к 22 годам становятся мультимиллионерами. Примеров так много, что поток выпускников школ, идущих в университеты, заметно похудел. Так что дает диплом?

Правило первое: диплом не обеспечивает работу. Берут за способность выполнять те или иные обязанности. Понятно, есть области, в которых без диплома просто тяжело конкурировать: медицина, юриспруденция. Особенно если в конкурсе участвуют от 100 до 500 заявлений на одно место. Но выпускники бизнес-школ уже не стремятся к получению Ph.D, а получают "мастера" и идут на Уолл-стрит деньги зарабатывать.

Стоимость образования такова, что получать диплом ради корочек - утеха очень состоятельных людей. Хотя такие тоже есть.

Но в чем похожи и российские, и американские родители, так это в том, что представив своих чад торгующими на улицах в ларьках или в макдональдсах, они готовы на все - лишь бы дать детям высшее образование.

Интеллектуальное пиршество

В чем Америке не откажешь, так это в богатстве выбора, что лишь усложняет задачу. 2400 университетов - огромный выбор. Причем стоимость высшего образования в Америке в последние 10 лет растет на 5% в год, то есть опережая американскую инфляцию вдвое. В наиболее дорогих частных колледжах и университетах страны год учебы стоит до $35 000. Оговоримся, американская система отличается от российской. То, что мы привычно называем университетом, здесь комплектуется из колледжей и школ.

В списке первых - Гарвард, Йель, Принстон, Колумбия, Стенфорд, Массачусетский технологический институт. В таких дорогих учебных заведениях обучается 10% от общего числа студентов. За что платят? Не за рейтинг, а за престиж, который в будущем откроет много дверей. Хотя в обычном среднем колледже и университете образование стоит в среднем $20 000. В государственных учебных заведениях надо платить от $10 до $15 тысяч.

Правило второе: если университет не относится к "ивовой лиге", нужно внимательно смотреть, чем он силен. Так, например, ЭнВайЮ, разместившийся на 30 месте рейтинга, силен математической подготовкой (институт Куранта), юридической школой, бизнес-школой (Стерн). Очень высок уровень подготовки в области кино.

Три года базового курса, три года по программе "Мастер", затем - Ph.D. и диссертационных три года. Кстати, студенты, изучающие физику и математику по мастерской программе, еще и стипендию получают: $1600-$1700. Бизнес, юриспруденция и медицина обходятся в $30-40 тысяч в год. Итого где-то $150000.

Нью-Йорк отличается дороговизной. Обычно студенты снимают жилье вдвоем и платят по $500 в месяц за комнату. На жизнь им вполне хватает $30 в день. Учебники покупают сами. Так принято.

Правило третье. Говорить об американской системе образования, отталкиваясь от наших понятий, сложно, т.к. системы в привычном для нас виде не существует. Нет понятия типовых учебных планов. Программы мастерской подготовки по одной специальности в разных университетах варьируется по продолжительности от 1 до 3 лет. Различны формы обучения, содержание курсов, возможности практики. Эти требования, как правило, определяются непосредственно самими университетами под присмотром аккредитующего агентства.

В начале каждого курса студент получает от преподавателя программу с описанием курса, подробным расписанием, индивидуальными консультациями и критериями оценивания. Итоговый экзамен (final examination) по курсу обычно составляет не более 50% от общей оценки. Итог складывается из промежуточного экзамена, зачетной письменной работы, активного участия в обсуждениях. Студентам приходится больше работать самостоятельно, активно проявляя себя во время групповых занятий.

Данайцы, дары приносящие

Данайцы в нашем случае - студенты. А теперь о коренном отличии американских университетов, особенно частных, от их российских собратьев.

Критериев оценки качества университетов много, но в основе - финансовый рейтинг: сколько у университета денег. Частные университеты не получают финансирования от штата или города, они живут за счет подарков - donation от своих выпускников. Представьте себе ситуацию с таким "финансовым потоком": пока студент выучится, разбогатеет и вспомнит о своей альма-матер? Тем не менее это так. Мешки с деньгами приносить не принято. Это, как правило, либо здания в подарок, либо деньги, положенные на счет в банке. Большие подарки от бывших учеников оглашаются на сайтах, в мемориальных табличках и надписях на зданиях.

А теперь попытаемся ответить на риторический вопрос: как должны относиться к студентам в американских частных университетах? Ответ простой, чтобы спустя много лет у него осталась признательность к людям, давшим ему ключик к успеху, и желание щедро одарить альма матер.

Нью-Йорк.