Требуются рабочие руки

На российском рынке труда ощущается острый дефицит рабочих кадров, и Приморский край не исключение. Поэтому у выпускников профтехучилищ проблемы с трудоустройством возникают редко. Особенно востребованы рабочие руки в строительной отрасли, металлообработке, на судоремонтных предприятиях и в автосервисах, а зарплаты здесь неплохие.

Лучше меньше, да лучше

За прошедший год система начального профобразования в крае претерпела серьезные изменения. Во-первых, изменилось финансирование: большинство учебных заведений были переданы на региональный уровень, и только 4 по-прежнему финансируются из федерального бюджета (это училище №1 и лицей №38 во Владивостоке, лицей №15 в Большом Камне и училище №32 в Арсеньеве - все они подведомственны Министерству обороны).

Если же говорить о тех учебных заведениях, которые приняты на содержание краевого бюджета, то здесь была проведена масштабная реструктуризация, и в результате из 46 профтехучилищ осталось 33. "Но ни учащиеся, ни преподаватели от этого не пострадали, - говорит Владимир МОИСЕЕНКО, начальник управления профессионального образования департамента образования и науки Приморского края. - Дело в том, что в последние годы наши профтехучилища были заполнены примерно на 70%. Поэтому решено было провести реструктуризацию по нескольким направлениям:

- 5 училищ вошли в состав университетских комплексов (училище №7 во Владивостоке, училища №14, № 34 и 18-й лицей в Находке, училище №35 в Славянке);

- 2 училища были ликвидированы (№5 во Владивостоке и №26 в Тавричанке - на момент ликвидации оно было заполнено всего на 10%), при этом учащиеся и преподаватели были переведены в другие учебные заведения;

- 6 училищ были реорганизованы путем присоединения (укрупнения), при этом мы постарались сделать так, чтобы в каждом муниципальном образовании было хотя бы одно крупное учебное заведение.

За счет этих мероприятий нам удалось сэкономить значительные средства. Важно отметить, что количество ученических мест в профтехучилищах Приморского края по-прежнему превышает спрос (даже после реструктуризации), а обучение остается бесплатным, поэтому мы с удовольствием примем всех желающих".

Кого с руками оторвут

Сегодня много говорят о том, что на рынке труда не хватает рабочих рук, и это чистая правда. В Приморском крае спрос на рабочие кадры ежегодно составляет 12,5-14 тыс. человек, а профтехучилища выпускают около 5 тыс. специалистов, поэтому и приходится работодателям использовать рабочую силу из-за рубежа. Многие абитуриенты проявляют интерес к сфере обслуживания, а вот промышленные и строительные специальности не так популярны. И совершенно напрасно, ведь именно в этих отраслях ощущается наибольший дефицит рабочих кадров, да и зарплаты здесь вполне достойные.

По словам Владимира Моисеенко, высоко востребованы в нашем регионе судоремонтники, сварщики, работники автосервиса, а также токари, фрезеровщики и другие специалисты для металлообрабатывающей отрасли. Особым спросом пользуются строители всех специальностей, ведь профучилища края ежегодно дают 500 выпускников, а потребность на этом рынке составляет 2-3 тыс., как минимум. Что же касается сферы обслуживания, то в последнее время вырос спрос на поваров - в городах открываются все новые и новые точки общественного питания.

Еще несколько лет назад широко практиковалась такая форма работы, когда училище было закреплено за профильным предприятием и получало от него всестороннюю поддержку, в том числе и материальную. Потом эта практика прекратилась, но сегодня, по словам Владимира Моисеенко, она снова возрождается - в Приморском крае появились уже первые ростки такого партнерства. Профессиональный лицей №15 в Большом Камне сотрудничает с заводом "Звезда", владивостокское училище №1 - с "Дальсвязью", а 16-е училище в Уссурийске - с Вагонно-рефрижераторным депо. Конечно, о столь плотном взаимодействии, которое существовало в советские времена, речь пока не идет, но, возможно, все еще впереди. Предприятия организуют для учащихся производственную практику и предоставляют наставников, которые помогают им освоиться на рабочем месте. А если ученик хорошо себя зарекомендовал, его с удовольствием примут на работу после окончания учебного заведения.

Кушать подано!

Еще один аргумент, который наверняка заинтересует абитуриентов и их родителей - это бесплатное питание: для учащихся, проживающих в общежитии, - трехразовое, для остальных - двухразовое. У тех училищ, которые были переданы на региональный уровень, в 2005 г. эта строчка не финансировалась. В результате они потеряли около 2 тысяч учащихся - в основном это были ребята, что приезжали учиться из сел и деревень в районные центры и жили в общежитиях. Теперь, как сообщил Владимир Моисеенко, бесплатное питание восстановлено, оно субсидируется за счет краевого бюджета. Причем "региональным" училищам в этом году повезло: здесь на питание каждого учащегося выделяется даже большая сумма, чем в "федеральных" учреждениях начального профобразования.