Полезные советы: прочитай и запомни

Тогда вам необходимо:

Иметь четкое представление о том, какую специальность вы хотите получить. Внимательно выслушайте на сей счет родителей, преподавателей, товарищей. Однако, с учетом полученной информации свой выбор сделайте сами.

Постарайтесь объективно оценить свои способности и возможности: достаточен ли у вас объем знаний, ваш интеллектуальный базис для поступления в среднее специальное учебное заведение (училище, техникум, колледж).

Вы уже выбрали свою будущую профессию

В таком случае надо усилить подготовку по предметам вступительных экзаменов в соответствии с требованиями того учебного заведения, куда вы решили поступать. Хорошим подспорьем в вашей подготовке могут стать подготовительные курсы при средних специальных учебных заведениях, поскольку содержание их программ основывается на требованиях данного учебного заведения. Особое внимание обратите на практические навыки: решение задач, примеров, анализ литературных текстов, работу с предложениями, подкрепляющие теоретические знания.

Во время подготовки к экзаменам пишите шпаргалки!

Не пожалейте на них сил и времени, "шпоры" должны быть краткими, четкими, содержательными. В процессе их заготовки вы систематизируете свои знания, учитесь выбирать самое главное, находить опорные слова. Уходя на экзамен, не забудьте оставить шпаргалки дома ( свою положительную роль они уже сыграли). Если вы не фокусник, то вряд ли сумеете воспользоваться ими. Не дай Бог - попадетесь ! Вас удалят с экзамена, и - прощай мечта стать студентом.

Перед сдачей документов в приемную комиссию тщательно проверьте их комплектность, правильность оформления. Ведь если что- нибудь не так, комиссия может их не принять

На что нужно обратить внимание

Совпадают ли ваши фамилия, имя, отчество на всех имеющихся у вас документах с указанными в паспорте? Девушки, успевшие выйти замуж, должны иметь свидетельство о браке. На аттестате обязательно должны быть указаны место и дата его выдачи. Все необходимые сведения о вступительных экзаменах будут помещены на доске объявлений. Там же вы найдете номер телефона приемной комиссии - главного источника информации для абитуриента.

Непременно придите на консультацию перед экзаменом

На ней вы узнаете о том, как будет проходить экзамен, как нужно оформить свою работу. Не делайте никаких посторонних пометок, рисунков на обложке вашей работы, на вкладышах. Аккуратно выполненная работа произведет благоприятное впечатление.

Вы собрались на экзамен? Проверьте, не забыли ли вы вызов на экзамен, часы, запасную ручку. На экзамен лучше прийти несколько раньше, чем опоздать. Если вы все же опоздали по уважительной причине - или заболели в день экзамена, то вам следует незамедлительно обратиться к ответственному секретарю приемной комиссии. Он постарается решить возникшие проблемы.

Если вы не согласны с экзаменационной оценкой и считаете, что заслуживаете более высокой, не стоит слишком категорично спорить с преподавателем - при желании он всегда сможет доказать свою правоту.

Если вы не набрали проходной бал, не торопитесь забирать документы. Дождитесь, пока будут вывешены списки зачисленных в учебное заведение: вдруг ваш прогноз окажется ошибочным.