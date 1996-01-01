Рекомендации абитуриентам и их родителям

Главный совет психологов и медиков будущим студентам - обязательно выспаться перед экзаменом. И хотя, пожалуй, нет ни одного абитуриента, который в ночь накануне вступительного экзамена, например по математике, сладко посапывал на мягкой подушке, специалисты настойчиво убеждают: зубрежка ночью ни к чему хорошему не приведет.

Некоторые эксперты советуют антипедагогическую методу - для того чтобы привести нервы в порядок, писать шпаргалки. Внимание - писать, а не пользоваться. Потому что написанное собственной рукой всегда запоминается лучше, чем прочитанное или услышанное.

Вырежи и сохрани!

Зачастую юные абитуриенты теряются перед студентами, которые обычно принимают у них документы, и не знают, что на вполне законных основаниях могут потребовать следующее:

- лицензию вуза на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации вуза по выбранному направлению подготовки;

- Устав вуза;

- правила приема в вуз;

- Положение о Приемной комиссии;

- Положение об Апелляционной комиссии.

Во время вступительных испытаний во избежание недоразумений нелишним будет сделать следующее:

- сделать копию документа, на котором фиксируются день проведения вступительного испытания, Ф.И.О. преподавателей, принимавших экзамен, оценки;

- занести на экзаменационный лист номер билета и те вопросы, которые он содержит;

- четко записать на экзаменационном листе свой ответ, поскольку только его содержание принимается во внимание при рассмотрении апелляции;

- фиксировать на экзаменационном листе все вопросы экзаменаторов как по ходу ответа, так и дополнительные (это поможет в случае апелляции подтвердить, что на экзамене преподаватель вышел за рамки школьной программы и темы билета).

Право подать апелляцию имеет каждый абитуриент, недовольный полученным баллом или нарушениями со стороны экзаменаторов. Как это делается? Во-первых, подавать апелляцию нужно секретарю приемной комиссии в двух экземплярах, причем зарегистрированную копию оставить у себя. Важно: апелляция составляется только от имени абитуриента. Никаких мам и пап - от их имени бумагу не примут. Нелишним будет и записать фамилии тех, кто входит в состав апелляционной комиссии.

Если вам отказали в удовлетворении апелляции без должных оснований, а вы - человек принципиальный или просто уверены в своей правоте, то не мешкайте - обращайтесь за защитой нарушенных прав в суд.

Советы психолога

1. Начиная подготовку к вступительным экзаменам, внимательно просмотрите экзаменационную программу или билеты, если есть такая возможность. Рядом с вопросами, ответы на которые вы знаете хорошо и считаете, что этого для экзамена достаточно, поставьте плюс, рядом с теми, которые не знаете совсем, минус. И работайте по этой разметке.

2. Посмотрите, какие билеты связаны между собой по темам. Зачастую, не зная ответа на конкретный билет, можно "вылезти" на смежных темах. Здесь работает принцип "огурца" из анекдота, где студент знал хорошо только тему "огурец" и к ней умело сводил все вопросы.

3. Если материал параграфа слишком объемный, лучше свести его в таблицу, схему, можно разрисовать ее фломастерами. Зрительная память очень сильна, и четкое структурирование и цветовые акценты помогут лучше запомнить тему.

4. Сессия, особенно вступительная, - это марафон, и до его конца нужно дойти во что бы то ни стало. Поэтому важно следить за своим здоровьем, чтобы не случилось так, что два экзамена человек сдал, а к третьему - поднялось давление, и он "скис". Можно пить витамины, двигаться, дышать свежим воздухом и высыпаться.

5. Важно правильно одеться. На всякий случай лучше выглядеть в деловом стиле, посолиднее. Если есть пирсинг на видных местах - по возможности вытащить сережку, татуировку прикрыть. (такие украшения обычно производят негативное впечатление на экзаменаторов.) Для девушек - минимум макияжа.

6. Не злоупотребляйте советами, которые дают вам товарищи по поступлению или знакомые студенты. Это рискованно. Единственное, о чем следует поспрашивать, - о дополнительных вопросах, которые задает преподаватель. У каждого экзаменатора, как правило, есть от силы десяток любимых вопросов. А к концу дня их и вовсе остается пара-тройка. Ради того, чтобы их узнать, можно и под дверью постоять, послушать. И подготовиться заранее.

7. Не советуем абитуриентам ради спокойствия пить какие-то таблетки. Реакция может быть полностью противоположной: начнут трястись руки-ноги, в голове - туман. Химия - это химия, и никогда не знаешь, как она сработает в сочетании с недосыпанием и волнением.

8. Тем, кого стояние под дверью выбивает из колеи, лучше заходить в первой "пятерке". У "пионеров" есть возможность выговориться, поправиться при ошибке - преподаватель еще не устал. К концу дня будьте готовы к тому, что через пару фраз ваш ответ бесцеремонно остановят и предложат перейти к следующему вопросу.