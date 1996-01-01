Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рекомендации абитуриентам и их родителям
Главный совет психологов и медиков будущим студентам - обязательно выспаться перед экзаменом. И хотя, пожалуй, нет ни одного абитуриента, который в ночь накануне вступительного экзамена, например по математике, сладко посапывал на мягкой подушке, специалисты настойчиво убеждают: зубрежка ночью ни к чему хорошему не приведет.
Некоторые эксперты советуют антипедагогическую методу - для того чтобы привести нервы в порядок, писать шпаргалки. Внимание - писать, а не пользоваться. Потому что написанное собственной рукой всегда запоминается лучше, чем прочитанное или услышанное.
Вырежи и сохрани!
Зачастую юные абитуриенты теряются перед студентами, которые обычно принимают у них документы, и не знают, что на вполне законных основаниях могут потребовать следующее:
- лицензию вуза на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации вуза по выбранному направлению подготовки;
- Устав вуза;
- правила приема в вуз;
- Положение о Приемной комиссии;
- Положение об Апелляционной комиссии.
Во время вступительных испытаний во избежание недоразумений нелишним будет сделать следующее:
- сделать копию документа, на котором фиксируются день проведения вступительного испытания, Ф.И.О. преподавателей, принимавших экзамен, оценки;
- занести на экзаменационный лист номер билета и те вопросы, которые он содержит;
- четко записать на экзаменационном листе свой ответ, поскольку только его содержание принимается во внимание при рассмотрении апелляции;
- фиксировать на экзаменационном листе все вопросы экзаменаторов как по ходу ответа, так и дополнительные (это поможет в случае апелляции подтвердить, что на экзамене преподаватель вышел за рамки школьной программы и темы билета).
Право подать апелляцию имеет каждый абитуриент, недовольный полученным баллом или нарушениями со стороны экзаменаторов. Как это делается? Во-первых, подавать апелляцию нужно секретарю приемной комиссии в двух экземплярах, причем зарегистрированную копию оставить у себя. Важно: апелляция составляется только от имени абитуриента. Никаких мам и пап - от их имени бумагу не примут. Нелишним будет и записать фамилии тех, кто входит в состав апелляционной комиссии.
Если вам отказали в удовлетворении апелляции без должных оснований, а вы - человек принципиальный или просто уверены в своей правоте, то не мешкайте - обращайтесь за защитой нарушенных прав в суд.
Советы психолога
1. Начиная подготовку к вступительным экзаменам, внимательно просмотрите экзаменационную программу или билеты, если есть такая возможность. Рядом с вопросами, ответы на которые вы знаете хорошо и считаете, что этого для экзамена достаточно, поставьте плюс, рядом с теми, которые не знаете совсем, минус. И работайте по этой разметке.
2. Посмотрите, какие билеты связаны между собой по темам. Зачастую, не зная ответа на конкретный билет, можно "вылезти" на смежных темах. Здесь работает принцип "огурца" из анекдота, где студент знал хорошо только тему "огурец" и к ней умело сводил все вопросы.
3. Если материал параграфа слишком объемный, лучше свести его в таблицу, схему, можно разрисовать ее фломастерами. Зрительная память очень сильна, и четкое структурирование и цветовые акценты помогут лучше запомнить тему.
4. Сессия, особенно вступительная, - это марафон, и до его конца нужно дойти во что бы то ни стало. Поэтому важно следить за своим здоровьем, чтобы не случилось так, что два экзамена человек сдал, а к третьему - поднялось давление, и он "скис". Можно пить витамины, двигаться, дышать свежим воздухом и высыпаться.
5. Важно правильно одеться. На всякий случай лучше выглядеть в деловом стиле, посолиднее. Если есть пирсинг на видных местах - по возможности вытащить сережку, татуировку прикрыть. (такие украшения обычно производят негативное впечатление на экзаменаторов.) Для девушек - минимум макияжа.
6. Не злоупотребляйте советами, которые дают вам товарищи по поступлению или знакомые студенты. Это рискованно. Единственное, о чем следует поспрашивать, - о дополнительных вопросах, которые задает преподаватель. У каждого экзаменатора, как правило, есть от силы десяток любимых вопросов. А к концу дня их и вовсе остается пара-тройка. Ради того, чтобы их узнать, можно и под дверью постоять, послушать. И подготовиться заранее.
7. Не советуем абитуриентам ради спокойствия пить какие-то таблетки. Реакция может быть полностью противоположной: начнут трястись руки-ноги, в голове - туман. Химия - это химия, и никогда не знаешь, как она сработает в сочетании с недосыпанием и волнением.
8. Тем, кого стояние под дверью выбивает из колеи, лучше заходить в первой "пятерке". У "пионеров" есть возможность выговориться, поправиться при ошибке - преподаватель еще не устал. К концу дня будьте готовы к тому, что через пару фраз ваш ответ бесцеремонно остановят и предложат перейти к следующему вопросу.
Новости тематики
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
Новости раздела
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде