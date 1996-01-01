Образование в кредит

Интересно, но в некоторых случаях взятый в банке кредит способен определить... жизненный путь человека. Еще лет десять назад будущие студенты и их родители были заметно ограничены в выборе учебного заведения или специальности из-за невозможности оплатить обучение, и, кто знает, сколько надежд и мечтаний разбилось об эту невозможность... Сегодня же уверенность в будущем способен дать кредит на обучение.

В данном обзоре мы расскажем об условиях, которые предъявляют банки Владивостока желающим взять образовательные кредиты.

Банк "Приморье" не выдает кредит на обучение как таковой, однако дает деньги на неотложные нужды, сумму в 100 тыс. руб. можно взять на срок до 5 лет под 21-23% годовых. Для этого требуется прописка кредитуемого в Приморье и поручительство двух человек.

Обратившись в Далькомбанк, можно взять либо целевой кредит на обучение, либо на неотложные нужды. В первом случае деньги выдадут под 27-28% годовых, срок выплаты - 5 лет, однако возможна рассрочка платежа еще на 5 лет после того, как студент окончит вуз. Родителей будущего студента здесь попросят предоставить документы о платежеспособности, а также копии трудовых книжек и подтверждение прописки во Владивостоке. Кроме того, необходимо заключить договор с выбранным учебным заведением, так как обучение оплачивается безналичным путем - деньги перечисляются на счет вуза. Те, кто считает такой путь хлопотным, могут взять кредит на неотложные нужды под 23% годовых.

Кстати, из опрошенных банков лишь два предлагают вышеописанный целевой кредит, второй из них - Сбербанк. Его "Образовательный" кредит можно взять сроком на 5 лет (до 100 тыс. руб.) под 18,5%. Для этого необходимо предоставить заполненные справку и анкету банковского образца, ксерокопию паспорта (в том числе страницы с данными о семейном положении и наличии детей) и подтверждение того, что кредитуемый работает на последнем месте не менее 6 месяцев. Прописка требуется приморская, однако жителям некоторых отдаленных районов в кредите откажут. Кроме того, нужен один поручитель, размер зарплаты которого позволит выплачивать кредит в случае, если кредитуемый не сможет этого делать (в качестве поручителя способен выступить и супруг). Кредит выдадут при наличии договора с вузом на безналичную оплату, а в процессе обучения будет необходимо после каждой сессии предоставлять справку из учебного заведения о том, что студент не отчислен.

Но, по словам кредитных специалистов Сбербанка, не многие вузы согласны заключить подобный договор, и поэтому банк предлагает кредит на неотложные нужды. Предоставив справку о доходах и копию паспорта, а также заполнив анкету и подтвердив трудовой стаж на последнем месте работы в течение полугода, можно получить кредит под 16% на срок до 1,5 года, под 18% - до 3 лет, под 19% - до 5 лет. Для займа суммы до 45 тыс. руб. не требуется поручителей. Прописка - городская, но жители Артема также могут рассчитывать на получение кредита, а тем, кто прописан, скажем, в Уссурийске, откажут.

В Дальневосточном банке также предлагают кредит на неотложные нужды. Для займа суммы до 300 тыс. руб. требуется поручительство двух физических лиц, до 150 тыс. руб - одного физлица. При кредитовании на срок до 5 лет будет взиматься 21% годовых, до 1,5 года - 19%, до 3 лет - 20%. Первоначальная единовременная комиссия составит 3% от суммы. Для получения такого кредита требуется прописка во Владивостоке и полугодовой стаж на последнем месте работы.

Примсоцбанк также кредитует на неотложные нужды: взяв менее 50 тыс. руб., придется выплачивать 16% годовых, если сумма превысит цифру в 50 тыс. руб., процент повысится до 25% в год. Необходимо предоставить справку с места работы о зарплате за последние полгода (она должна составлять не менее 15 тыс. руб.). При займе до 100 тыс. руб. требуется один поручитель, более 100 тыс. руб. - два поручителя. Поручители должны иметь городскую прописку, кредитуемый - в пределах края.

Интересен вариант кредитования банка "Кедр". Без особых затруднений кредит здесь получат те, кому перечисляют заработную плату на карту банка. Те же, кто не является таким клиентом "Кедра", могут просто перевести зарплату на карту через бухгалтерию своего предприятия (в данном случае оно выступит поручителем кредитуемого). После первого прохождения денег можно получить кредит на сумму, равную десятикратному размеру зарплаты. Срок кредитования - 2 года, под 9% годовых, дополнительно необходимо выплатить 3% единовременной комиссии, также за каждое снятие денег с карты будет взиматься 1% от суммы.

Как видно, каждый может выбрать для себя те условия образовательного кредитования, которые подходят именно ему, тем более что такое серьезное вложение денег более чем оправданно.