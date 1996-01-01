Модная не значит востребованная

Выпускники школ сегодня активно выбирают будущую профессию. Одни руководствуются прежде всего собственными талантами и способностями, что, по мнению специалистов по подбору персонала, является самым главным критерием выбора будущей профессии. Другие следуют моде и выбирают престижные профессии. А вот это, по мнению специалистов, не совсем правильно - к выбору новых, экзотических профессий, которые появляются как дань моде, следует подходить очень взвешенно.

"У каждой специальности бывает пик популярности, но затем рынок насыщается, и неминуемо приходит спад. Так, был большой всплеск выпускников юристов, экономистов, социальных работников. Конечно, нельзя говорить о том, что студентов соответствующих факультетов ждет безработица. Просто рынок труда по данным направлениям на какое-то время устоялся, и работников требуется несколько меньше, чем во время бума, - говорит PR-специалист компании "АНКОР" Анна АРТЮК. - Востребованными в настоящее время являются выпускники технических специальностей, строительных факультетов, специалисты в области телекоммуникаций, информационных технологий, экономисты по труду. Работодатели уже сейчас ощущают нехватку специалистов по данным вакансиям".

"Достаточно сложно предсказать ситуацию на кадровом рынке через пять лет, но выявить некоторые тенденции можно. Востребованными будут строительные специальности, бухгалтеры, специалисты производственных специальностей, IT, технологи, - считает директор кадрового агентства "Кузница кадров" Ольга ЖУКОВА. - Кроме того, следует помнить, что, выбрав профессию, следует идти в тот вуз, в котором эта специальность профильная".

Хотя есть целый ряд специальностей, которые востребованы рынком труда во все времена. К таким универсальным профессиям относятся специалисты в области продаж, бухгалтерии и финансов, маркетинга и рекламы. Специалисты также отмечают, что сегодня в вузах есть очень много специальностей, на которые абитуриенты поступают не для дальнейшей работы в выбранной области, а для получения диплома о высшем образовании. А учиться чему-то конкретному они собираются уже на рабочем месте. По мнению Ольги Жуковой, тенденция, при которой основные знания молодые люди будут получать на практике, сохранятся еще долго. По мнению Анны Артюк, выбор будущей профессии - это первый шаг по карьерной лестнице, а начинать движение по ней нужно с анализа собственных возможностей и желаний. Правда, часто студент сам не понимает, что ему нужно в жизни. Но для того чтобы быть успешным, необходимо четко понимать, с какой целью получается образование. По мнению рекрутеров, хорошее образование дает возможность найти работу независимо от ситуации на рынке труда. Но, как показывает практика, большинство работодателей сегодня интересует не столько специальность, по которой учился потенциальный сотрудник, сколько навыки, которые он успел приобрести во время учебы (на практике, стажировке). Работодателя интересуют не только дипломы престижных вузов и курсов, основное требование при приеме на многие вакансии - опыт работы по данной специальности. Поэтому к моменту окончания института в резюме должен быть указан хотя бы минимальный послужной список.

Аналитики рынка труда также отмечают, что большой плюс при поиске работы дает дополнительное образование выпускника - знание иностранного языка, компьютерных программ, а также опыт практической работы, который работодатели ценят гораздо больше чем красный диплом. Однако если студент смог и учиться на "отлично", и при этом приобрести профессиональный опыт, ему не придется долго искать компанию, способную оценить такого кандидата по достоинству.